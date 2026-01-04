हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तेल का खजाना या कुछ और..., डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़े हैं? जानें असली कारण

तेल का खजाना या कुछ और..., डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़े हैं? जानें असली कारण

अमेरिका की नजर वेनेजुएला के उसी भारी और गाढ़े तेल पर है, जो उसकी रिफाइनरियों के लिए सबसे उपयुक्त है. इस वजह से अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अरेस्ट किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Jan 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने कर पूरी दुनिया को चौंका दिया. शुरुआत में इस कार्रवाई को अवैध ड्रग्स तस्करी से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं. ब्रिटिश मीडिया संस्था स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार है.

अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाता रहा है. अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां, तट के पास टैंकरों की निगरानी और समुद्री सुरक्षा अभियानों को भी इसी से जोड़ा गया. लेकिन स्काई न्यूज का कहना है कि यह पूरी तस्वीर नहीं है. असल वजह ऊर्जा और तेल से जुड़ी रणनीति हो सकती है.

अमेरिका को वेनेजुएला के तेल में दिलचस्पी क्यों?

पहली नजर में यह सवाल अजीब लगता है, क्योंकि अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन चुका है. शेल ऑयल क्रांति के बाद अमेरिकी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका के पास खुद इतना तेल है, तो उसे वेनेजुएला की जरूरत क्यों पड़े?

हल्का और भारी तेल का बड़ा फर्क

तेल सिर्फ तेल नहीं होता. कच्चे तेल के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं. कुछ हल्के होते हैं, जो आसानी से बहते हैं, जबकि कुछ बेहद गाढ़े और चिपचिपे होते हैं, जिन्हें भारी कच्चा तेल कहा जाता है. अमेरिका में जो शेल ऑयल निकलता है, वह ज्यादातर हल्का तेल होता है.

अमेरिका की रिफाइनरियों की मजबूरी

अमेरिका में मौजूद कई बड़ी रिफाइनरियां दशकों पहले भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई थीं. खासकर टेक्सास, लुइज़ियाना और खाड़ी तट पर स्थित रिफाइनरियां इसी तरह के तेल पर निर्भर हैं. इन्हें रातोंरात हल्के तेल के हिसाब से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह बेहद महंगा और तकनीकी रूप से जटिल काम है.

आयात पर निर्भरता बढ़ी, भले ही उत्पादन ज्यादा हो

आज स्थिति यह है कि अमेरिका भले ही सबसे ज्यादा तेल पैदा कर रहा हो, लेकिन उसे भारी कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है. पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के कुल तेल आयात में भारी तेल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और यह करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.

भारी तेल के बड़े स्रोत कौन से हैं?

दुनिया में भारी कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार कुछ ही देशों में हैं. इनमें कनाडा और वेनेजुएला प्रमुख हैं. इसके अलावा रूस भी ऐसा देश है जहां भारी तेल बड़ी मात्रा में मौजूद है. वेनेजुएला के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो अभी जमीन के नीचे ही है.

यहीं से जुड़ती है भू-राजनीति

स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की नजर वेनेजुएला के उसी भारी और गाढ़े तेल पर है, जो उसकी रिफाइनरियों के लिए सबसे उपयुक्त है. यही वजह है कि मादुरो की गिरफ्तारी को केवल ड्रग्स तस्करी के एंगल से नहीं देखा जा सकता. यह ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक निर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन से भी जुड़ा मामला है.

तेल ही बना असली गेमचेंजर?

विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार भी है. अगर इस तेल पर अमेरिका का नियंत्रण या प्रभाव बढ़ता है, तो यह वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. यही कारण है कि मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि असली वजह ड्रग्स नहीं, बल्कि तेल है.

Published at : 04 Jan 2026 12:34 PM (IST)
