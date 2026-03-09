ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुनाव से खफा ट्रंप, जंग के बीच पुतिन बोले- हमारा अटूट समर्थन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान के साथ खुलकर आया रूस, नए सुप्रीम लीडर से बोले पुतिन- हमारा अटूट समर्थन

अमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान के साथ खुलकर आया रूस, नए सुप्रीम लीडर से बोले पुतिन- हमारा अटूट समर्थन

Iran Supreme Leader: पुतिन ने कहा कि मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के काम को सम्मान के साथ करना जारी रखेंगे और मुश्किल समय में ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुज्तबा खामेनेई बधाई दी है. पुतिन ने भरोसा जताया है कि मुज्तबा अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के काम को पूरा करेंगे. मुज्तबा के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व में बड़े बिजनेस नेटवर्क का संचालन करते थे. सुप्रीम लीडर का पद मिलने के साथ ही मुज्तबा को देश के सभी मामलों में आखिरी फैसला लेने का हक मिल गया है.

रूस तेहरान के साथ खड़ा रहेगा: पुतिन

क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में पुतिन ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने पिता के काम को सम्मान के साथ करना जारी रखेंगे और मुश्किल समय में ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे. मैं तेहरान के लिए हमारे सपोर्ट और ईरानी दोस्तों के साथ हमारी एकता की पुष्टि करना चाहूंगा. रूस तेहरान के साथ खड़ा रहेगा.' मुज्तबा खामेनेई को लंबे समय से देश के राजनीतिक और धार्मिक संगठन में एक ताकतवर व्यक्ति माना जाता है. हालांकि, वे कभी किसी चुने हुए पद पर नहीं रहे या लीडरशिप के लिए सार्वजनिक रूप से प्रचार नहीं किया.

नहीं टिक पाएगा ईरान का सुप्रीम लीडर: ट्रंप

दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की अनुमति के बिना ईरान का सुप्रीम लीडर ज्यादा दिन पर टिक नहीं सकता है. ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'ईरान के सुप्रीम लीडर की नियुक्ति हमारी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती है. वॉशिंगटन की मंजूरी के बिना नया सुप्रीम लीडर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा.'

मुज्तबा ने दशकों तक पूर्व सुप्रीम लीडर के करीबी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन फिर भी वे ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रहे हैं. अपने पिता के पूरे नेतृत्व के दौरान, मुज्तबा खामेनेई के बारे में माना जाता था कि वे पर्दे के पीछे, खासकर सुप्रीम लीडर के ऑफिस और कंजर्वेटिव राजनीतिक नेटवर्क में काफी असर रखते थे.

सुप्रीम लीडर की रेस में ये नाम थे शामिल

ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव की रेस में कई लोगों का नाम सामने आया. हालांकि, मुज्तबा के नाम को लेकर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन बाद में इस रेस में कई अन्य नाम भी आए. मुज्तबा के अलावा, इस रेस में आयतुल्ला सैय्यद मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी, हसन खुमैनी, गोलाम-होसैन मोहसिनी-एजेई और अयातुल्ला अली रेजा अराफी का नाम था.

Published at : 09 Mar 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Iran Vladimir Putin Mojtaba Khamenei Ali Hosseini Khamenei
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान के साथ खुलकर आया रूस, नए सुप्रीम लीडर से बोले पुतिन- हमारा अटूट समर्थन
ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुनाव से खफा ट्रंप, जंग के बीच पुतिन बोले- हमारा अटूट समर्थन
विश्व
ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल तो भड़का तुर्किए, कर दिया जंग में उतरने का ऐलान, समंदर में गिराई मिसाइल
ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल तो भड़का तुर्किए, कर दिया जंग में उतरने का ऐलान, समंदर में गिराई मिसाइल
विश्व
Israel-Iran War Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
विश्व
खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
क्रिकेट
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
भारत के चैंपियन बनने के बाद ईशान किशन के साथ यह लड़की कौन? जानें 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
विश्व
Israel-Iran War Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
Live: खाड़ी देशों के बाद अब ईरान के निशाने पर यूरोप का ये देश? अमेरिका के एक्शन ने दिए संकेत
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget