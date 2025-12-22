हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन के ड्रोन ने घुड़सवार रूसी सैनिक को ऐसे किया टारगेट, हुआ बड़ा धमाका, देखें वीडियो

यूक्रेन के ड्रोन ने घुड़सवार रूसी सैनिक को ऐसे किया टारगेट, हुआ बड़ा धमाका, देखें वीडियो

यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन कम सैनिकों के बाद भी युद्ध में बना हुआ है. इसकी वजह ड्रोन हथियार हैं, जो कीव को इस लड़ाई में अब तक बचाए हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Dec 2025 11:49 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल दुनिया में युद्ध की परिपाटी बदल गई है. अब ड्रोन युद्ध के मैदान में एक जरूरी हथियार के तौर पर उभरे हैं. युक्रेन और रूस के युद्ध में इनका इस्तेमाल अच्छा खासा देखा गया है. यूक्रेन को थल सैनिकों की कमी के बाद भी ड्रोन की मदद से काफी जमीनें बचाने में मदद मिली है. यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है. इस वीडियो में बताया गया है कि 2025 की युद्ध तकनीक सदियों पुरानी रणनीति से टकरा रही हैं. 

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

एक पोस्ट में दिखाया गया है कि कैसे रूसी सैनिक घोड़ों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं यूक्रेन ड्रोन अपने टारगेट पर निशाना लगाने की घात में बैठा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि रूसी सैनिक मैदान में घोड़े पर सवार है, और ड्रोन उस पर नजर रखे हुए है. वह भागने की कोशिश करता है, तभी ड्रोन उसपर हमला करता है. धमाके की वजह से घोड़ा गिर जाता है. थोड़ी देर बाद घोड़ा उठकर भाग जाता है, और सैनिक वहीं छूट जाता है. 

यह वीडियो किस तारीख को जारी किया गया है, इसकी जानकारी नहीं है. इस वीडियो को यूक्रेन की 92वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की 5वीं बटालियन ने शेयर किया है. हालांकि इस वीडियो की पुष्टी नहीं हुई है. 

यूक्रेन ड्रोन पर निर्भर है
इस फुटेज में नजर आ रहा है कि कैसे यूक्रेन ड्रोन पर निर्भर है. उसने युद्ध के समय मानवरहित सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया. यह सर्विलांस ड्रोन 600 मील की फ्रंट लाइन के हिस्से की निगरानी करते हैं. यह एक पारंपरिक जासूसी की जगह भी ले रहे हैं. जब भी रूसी सैनिक आगे बढ़ते हैं, तो पहले विस्फोटक ड्रोन तैनात किए जाते हैं, और बड़े ड्रोन ऊपर से बम गिराते हैं. इन हमलों से बचने के लिए रूस ने भी टैक्टिकल मोटरसाइकिल यूनिट सहित अन्य लो टेक तरीकों को अपनाया है. रूस के सैन्य अधिकारियों को कई बार ड्रोन अटैक का सामना करना पड़ा है. 

Published at : 22 Dec 2025 11:41 PM (IST)
Tags :
Moscow Ukraine Russia War RUSSIA Vladimir Putin UKRAINE WORLD NEWS Keiv 2025 War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
दिल्ली NCR
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
दिल्ली में सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, वरना होगा एक्शन
क्रिकेट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर किया इमोशनल पोस्ट
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
मनोरंजन
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
100 करोड़ कमाना आज आम बात है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाला एक्टर कौन था?
विश्व
'हमें मदद मिले तो हम भारत जाना चाहेंगे...', बांग्लादेश में मारे गए दीपू के भाई ने सुनाई दहशत की पूरी कहानी
'हमें मदद मिले तो हम भारत जाना चाहेंगे...', बांग्लादेश में मारे गए दीपू के भाई ने सुनाई दहशत की पूरी कहानी
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
शिक्षा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget