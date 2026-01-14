पूर्वोत्तर थाईलैंड में बुधवार ( सुबह एक भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. एक यात्री ट्रेन उस समय पटरी से उतर गई, जब एक निर्माणाधीन हाई-स्पीड रेल परियोजना की क्रेन ट्रेन की तीन बोगियों पर गिर पड़ी. इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 80 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आशंका है कि मलबे में अब भी कुछ शव फंसे हो सकते हैं, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास जारी है.

यह हादसा नाखोन राचासीमा प्रांत के सिखियो जिले में हुआ, जो राजधानी बैंकॉक से लगभग 230 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन बैंकॉक से उबोन राचाथानी प्रांत की ओर जा रही थी. चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक, जब ट्रेन मौके से गुजर रही थी, तभी ऊपर बन रही हाई-स्पीड रेल लाइन की एक भारी क्रेन अचानक ढह गई और सीधे ट्रेन की तीन बोगियों पर जा गिरी. टक्कर के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ समय के लिए आग भी लग गई.

मलबे में अब भी फंसे शव, बचाव कार्य जोखिम भरा

स्थानीय पुलिस अधिकारी कर्नल थाचापोन चिननावोंग ने बताया कि अब तक 19 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ शव अब भी ट्रेन की बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं. क्रेन के हिलने की आशंका के चलते बचाव दल को फिलहाल पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि स्थिति बेहद खतरनाक है. रेस्क्यू टीमें भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से काम बेहद सावधानी से किया जा रहा है.

195 यात्री थे सवार, दो बोगियों में सबसे ज्यादा नुकसान

थाईलैंड के परिवहन मंत्री फिफात राचकिटप्रकार्न ने एक बयान में कहा कि ट्रेन में कुल 195 यात्री सवार थे. उन्होंने बताया कि जिन यात्रियों की मौत हुई, वे उन दो बोगियों में थे, जिन पर क्रेन सीधे गिरी थी. मंत्री ने इस घटना की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निर्माणाधीन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर सवाल

जिस क्रेन के गिरने से यह हादसा हुआ, वह एक एलिवेटेड हाई-स्पीड रेल लाइन के निर्माण में लगी हुई थी. यह लाइन मौजूदा रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाई जा रही थी. थाईलैंड में इस तरह की कई हाई-स्पीड रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, लेकिन इस हादसे ने निर्माण सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

