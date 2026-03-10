मिडिल ईस्ट में जंग के बीच फोन पर ट्रंप-पुतिन करते रहे 1 घंटे बात, अब क्या होने वाला है?

Trump Putin Phone Call: ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है. रूस के सत्ता केंद्र के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान ईरान की जंग को तुरंत खत्म करने का एक रास्ता बताया.

सोमवार को हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने ईरान की जंग के अलावा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की. रूसी राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दिसंबर के बाद यह पहली बातचीत थी. दोनों नेताओं ने करीब एक घंटे तक फोन पर बात की. उन्होंने यह भी कहा कि इस बातचीत की पहल वाशिंगटन की ओर से की गई थी. उशाकोव ने इस बातचीत को बहुत अहम बताया और कहा कि आगे चलकर इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है.

पुतिन ने जंग खत्म करने का रास्ता बताया

उशाकोव के मुताबिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान की जंग खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि यह विवाद जल्द से जल्द राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म होना चाहिए. पुतिन ने इस दिशा में कई विचार भी रखे. इनमें खाड़ी देशों के नेताओं, ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे देशों के नेताओं से हुई बातचीत का जिक्र भी शामिल था. उशाकोव ने बताया कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान से जुड़े हालात पर अपना आकलन भी साझा किया. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच विचारों का काफी अहम और उपयोगी आदान-प्रदान हुआ.

यूक्रेन के युद्ध पर भी चर्चा

उशाकोव ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध का जल्द से जल्द अंत होना अमेरिका के हित में है. इसमें युद्धविराम और एक लंबे समय के समझौते की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मौजूदा हालात यह दिखाते हैं कि रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं. उनके मुताबिक यही स्थिति कीव की सरकार को इस संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत की राह अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है. उशाकोव ने यह भी बताया कि दोनों नेताओं ने दुनिया के तेल बाजार को देखते हुए वेनेजुएला की स्थिति पर भी चर्चा की.

बातचीत में ईरान और यूक्रेन मुद्दे पर जोर

उशाकोव के अनुसार इस पूरी बातचीत का मुख्य फोकस ईरान के साथ चल रहे संघर्ष और यूक्रेन मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ चल रही द्विपक्षीय बातचीत पर रहा. पुतिन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की ओर से शुरू की गई जंग को जल्द से जल्द राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म करने की अपील की. गौरतलब है कि ईरान रूस का एक बड़ा सहयोगी रहा है.

पुतिन ने ट्रंप को युद्ध की स्थिति बताई

यूक्रेन के युद्ध का जिक्र करते हुए उशाकोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को संपर्क रेखा पर मौजूदा स्थिति की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि वहां रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं. पुतिन ने यूक्रेन के संघर्ष को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही मध्यस्थता की कोशिशों की भी सराहना की. उशाकोव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई यह बातचीत गंभीर और रचनात्मक रही. दोनों नेताओं के बीच पिछली बार पिछले साल अगस्त में अलास्का में एक शिखर बैठक हुई थी.