चीन ने स्पेस तकनीक पर हासिल की बड़ी उपलब्धि, पहली बार में रॉकेट रिकवरी सिस्टम का सफल परीक्षण

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन ने स्पेस तकनीक पर हासिल की बड़ी उपलब्धि, पहली बार में रॉकेट रिकवरी सिस्टम का किया सफल परीक्षण

चीन ने स्पेस तकनीक पर हासिल की बड़ी उपलब्धि, पहली बार में रॉकेट रिकवरी सिस्टम का किया सफल परीक्षण

China Space Program: चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन के लॉन्ग मार्च-10बी रॉकेट ने अपनी पहली मेडेन फ्लाइट को पूरा किया है, यह चीनी स्पेस प्रोग्राम के लिए ऐतिहासिक दिन है..

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 10 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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  • विदेश मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक बताया, पुनः उपयोग क्षमता हेतु महत्वपूर्ण।

भारत के पड़ोसी देश चीन ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को अंतरिक्ष तकनीक (स्पेस टेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. चीन ने पहली बार में ही एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट रिकवरी सिस्टम को समुद्र में सुरक्षित उतारने का सफल परीक्षण किया है.

चीन ने शुक्रवार (10 जुलाई) को दोपहर में लॉन्ग मार्च-10बी रॉकेट को लॉन्च किया था और कुछ ही मिनटों में रॉकेट का पहला चरण या बूस्टर सुरक्षित तरीक से वापस लौट आया और समुद्र के बीच बनाए एक सुरक्षित नेट में लैंड हुआ. यह पहली बार है जब चीन ने एक कैरियर रॉकेट के बूस्टर को कंट्रोल्ड तरीके से उतारने में सफलता पाई है.  

चीन के विदेश मंत्रालय ने घटना को बताया ऐतिहासिक

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन करार है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी साझा की है. वीडियो पोस्ट में रॉकेट सिस्टम समुद्र के बीच बनाए गए एक सुरक्षित नेट में लैंड करता हुआ नजर आ रहा है. 

वहीं, पोस्ट के कैप्शन में माओ निंग ने कहा, ‘आज का दिन चीन के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. चीन के लॉन्ग मार्च-10बी रॉकेट ने अपनी पहली मेडेन फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा किया है. साथ ही, उसके फर्स्ट स्टेज या बूस्टर को समुद्र में बनाए एक विशेष जाल (सी-बेस्ड नेट) की मदद से सफलतापूर्वक रिकवर भी कर लिया गया है. यह चीन के इतिहास में किसी रॉकेट के पहली कंट्रोल्ड रिकवरी है.’ उन्होंने आगे कहा कि इस उपलब्धि को रीयूजेबल लॉन्च क्षमता की दिशा में चीन की बड़ी छलांग माना जा रहा है. 

रॉकेट लॉन्च के 6 मिनट बाद सुरक्षित लौटा बूस्टर

इस रॉकेट को दक्षिणी चीन के हैनान स्थित कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:15 बजे लॉन्च किया गया. सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बूस्टर और अपर स्टेज के अलग होने के करीब 6 मिनट बाद बूस्टर वर्टिकल तरीके से वापस लौटा और समुद्र में बनाए गए एक प्लेटफॉर्म पर नेट-कैप्चर सिस्टम की मदद से सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया.

यह भी पढ़ेंः ब्रह्मपुत्र मेगा डैम से मचेगी जबरदस्त तबाही…, भारत के बाद किसने दी ये बड़ी डरावनी रिपोर्ट?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 10 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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Mao Ning CHINA SPACE
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