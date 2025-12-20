ताइवान ने अपने समुद्री क्षेत्र के आसपास शनिवार को चीन सैन्य निगरानी का पता लगाया है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय को शनिवार सुबह 6 बजे अपने समुद्री क्षेत्र के आसपास चीन की सेना के विमानों के 6 चक्कर, 11 नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज की मौजूदगी का पता चला है.

ताइवान के सशस्त्र बलों की तरफ से बयान जारी किया गया है. इसमें कहा है कि शनिवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास पीएलए विमानों के 6 चक्कर, 11 प्लेन जहाजों और 1 आधिकारिक जहाज का पता चला. ROC बलों ने स्थिति पर नजर रखी हुई है. जवाब भी दिया है. इससे पहले शुक्रवार को ताइवान ने अपने आसपास चीनी सैन्य विमानों के सात चक्कर और 11 नौसैनिक जहाजों का पता लगाया था.

NSB के महानिदेशक स्ताई येंग ने क्या बताया?

ताइपे टाइम्स के मुताबिक, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो (NSB) के महानिदेशक स्ताई मिंग येन ने कहा है कि चीन ने ताइवान के मुद्दों में एक्सपर्ट्स रखने वाले दो से चार व्यक्तियों को अन्य लोकतांत्रिक देशों में अपने दूतावासों में ताइवानी लोगों पर नजर रखने और डराने के लिए नियुक्त किया है. यह ऐसी गतिविधि है, जिसे मेजबान देश शायद ही स्वीकार करेंगे. हालांकि, त्साई ने संबंधित देशों के नाम को जाहिर करने से इंकार दिया है.

6 sorties of PLA aircraft, 11 PLAN vessels and 1 official ship operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. #ROCArmedFroces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/ZQD68b8VIA — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 20, 2025

'ब्यूरो स्थिति पर नजर बनाए हुए है'

त्साई ने कहा है कि ब्यूरो स्थिति पर नजर रख रहा है. यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रहा है. चीनी अधिकारी विदेशों में ताइवान के नागरिकों को परेशान न करे.

DPP के विधायक ने जताई चिंता

इधर, ताइवान के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के विधायक मिशेल लिन ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है. उनके मुताबिक बीजिंग ने चीन के ताइवान मामलों के कार्यालयों के कर्मियों को विदेशों में अपने दूतावासों में ताइवानी व्यापारियों, प्रवासियों और एक्सचेंज छात्रों की निगरानी करने और उन्हें डराने के लिए भेजा है.