स्विट्जरलैंड: भीषण ब्लास्ट के बाद शवों को पहचानना मुश्किल, 100 से ज्यादा घायल, जानें बड़ी बातें

नए साल पर स्विट्जरलैंड में हुए धमाके की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. पुलिस की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक धमाके में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता अलग-अलग देशों के हैं और उनकी सहायता के लिए घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस भेजी गई.

अधिकारी ने बताया कैसे लगी आग?

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर पहले आग लगी होगी और फिर किसी ज्वलनशील गैसों का रिसाव हो गया होगा, जिस वजह से यह ब्लास्ट हुआ. इसे फ्लैशओवर या बैकड्राफ्ट कहा जाता है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि घटना के सही कारण का पता लगाने जांच जारी है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि धमाका स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ. यह बार काफी मशहूर है. हादसे के वक्त लोग यहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटे हुए थे.

मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक शामिल: पुलिस

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'माना जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जो छुट्टियों के सीजन में क्रैन्स-मोंटाना आए थे. धमाके के समय बार में सौ से ज्यादा लोग थे. हम अभी जांच कर रहे हैं. यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर स्की रिसॉर्ट है जहां बहुत सारे पर्यटक आते हैं.' पुलिस ने किसी भी तरह के आतंकी हमले की आशंका से इनकार किया है. स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गय पार्मेलिन ने कहा, 'सरकार इन घटनाओं से स्तब्ध है. नए साल के दिन क्रान्स-मोंटाना में जो खुशी का पल होना चाहिए था, जो शोक में बदल गया.'

शवों को पहचानना हुआ मुश्किल

आग लगने की सूचना मिलते ही 10 हेलीकॉप्टर, 40 एम्बुलेंस और 150 बचावकर्मी घटनास्थल पर भेजे गए. पुलिस ने बताया कि फिलहाल पीड़ितों की पहचान करने और उनके परिवारों को सूचित करने का काम चल रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा. पड़ोसी देश इटली में मिलान के निगुआर्डा अस्पताल की प्रमुख बर्न यूनिट को घायलों के इलाज के लिए उपलब्ध कराया गया है. स्विट्जरलैंड में इटली के राजदूत ने बताया कि कई शवों की पहचान करने में हफ्तों लग सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से जल चुका है. बार के आसपास का इलाका आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और क्रान्स-मोंटाना के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू कर दिया गया है.

स्विस ब्रॉडकास्टर आरटीएस ने बताया कि धमाका बार के बेसमेंट में हुआ, जिसकी कुल क्षमता लगभग 400 लोगों की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किए गए वीडियो में घटना के तुरंत बाद बार से धुएं का घना गुबार उठता हुआ दिख रहा है, जो धमाके और उसके बाद लगी आग के पैमाने को दिखाता है.