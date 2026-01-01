हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वस्विट्जरलैंड: भीषण ब्लास्ट के बाद शवों को पहचानना मुश्किल, 100 से ज्यादा घायल, जानें बड़ी बातें

स्विट्जरलैंड: भीषण ब्लास्ट के बाद शवों को पहचानना मुश्किल, 100 से ज्यादा घायल, जानें बड़ी बातें

Switzerland Blast: आग लगने की सूचना मिलते ही 10 हेलीकॉप्टर, 40 एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजे गए. पुलिस ने बताया कि फिलहाल पीड़ितों की पहचान करने और उनके परिवारों को सूचित करने का काम चल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Jan 2026 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

नए साल पर स्विट्जरलैंड में हुए धमाके की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. पुलिस की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक धमाके में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता अलग-अलग देशों के हैं और उनकी सहायता के लिए घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस भेजी गई.

अधिकारी ने बताया कैसे लगी आग?

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर पहले आग लगी होगी और फिर किसी ज्वलनशील गैसों का रिसाव हो गया होगा, जिस वजह से यह ब्लास्ट हुआ. इसे फ्लैशओवर या बैकड्राफ्ट कहा जाता है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि घटना के सही कारण का पता लगाने जांच जारी है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि धमाका स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ. यह बार काफी मशहूर है. हादसे के वक्त लोग यहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटे हुए थे.

मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक शामिल: पुलिस

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'माना जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जो छुट्टियों के सीजन में क्रैन्स-मोंटाना आए थे. धमाके के समय बार में सौ से ज्यादा लोग थे. हम अभी जांच कर रहे हैं. यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर स्की रिसॉर्ट है जहां बहुत सारे पर्यटक आते हैं.' पुलिस ने किसी भी तरह के आतंकी हमले की आशंका से इनकार किया है. स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गय पार्मेलिन ने कहा, 'सरकार इन घटनाओं से स्तब्ध है. नए साल के दिन क्रान्स-मोंटाना में जो खुशी का पल होना चाहिए था, जो शोक में बदल गया.'

शवों को पहचानना हुआ मुश्किल

आग लगने की सूचना मिलते ही 10 हेलीकॉप्टर, 40 एम्बुलेंस और 150 बचावकर्मी घटनास्थल पर भेजे गए. पुलिस ने बताया कि फिलहाल पीड़ितों की पहचान करने और उनके परिवारों को सूचित करने का काम चल रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा. पड़ोसी देश इटली में मिलान के निगुआर्डा अस्पताल की प्रमुख बर्न यूनिट को घायलों के इलाज के लिए उपलब्ध कराया गया है. स्विट्जरलैंड में इटली के राजदूत ने बताया कि कई शवों की पहचान करने में हफ्तों लग सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से जल चुका है. बार के आसपास का इलाका आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और क्रान्स-मोंटाना के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू कर दिया गया है.

स्विस ब्रॉडकास्टर आरटीएस ने बताया कि धमाका बार के बेसमेंट में हुआ, जिसकी कुल क्षमता लगभग 400 लोगों की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किए गए वीडियो में घटना के तुरंत बाद बार से धुएं का घना गुबार उठता हुआ दिख रहा है, जो धमाके और उसके बाद लगी आग के पैमाने को दिखाता है.

Published at : 01 Jan 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
Switzerland WORLD NEWS IN HINDI Crans-Montana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman
Janhit: 'खलीफा' की कुर्सी खतरे में, सड़क पर उतरा Gen Z | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Janhit: 'कट्टरपंथियों' के हाथ में न्यूयॉर्क? अमेरिका की 'हवा' बदल रही है? | New York
Janhit: Mustafizur Rahman Go Back! मुहिम में शाहरुख और KKR रडार पर क्यों? | Bangladesh
Janhit: Iran में Gen Z क्यों कर रही है विरोध? | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
इंडिया
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
जनरल नॉलेज
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
हेल्थ
Grey Hair In Young Age: 20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget