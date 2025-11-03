सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
Sudan Civil War: सूडान में विद्रोहियों के संगठन आरएसएफ ने ओडिशा के एक नागरिक का अपहरण कर लिया. भारत में सूडान के राजदूत ने कहा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है.
अफ्रीकी देश सूडान में चल रहे गृहयुद्ध में विद्रोही रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) ने एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया है. सूडान की सेना ने आरएसएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. वहां की सरकार भारतीय नागरीक की रिहाई के लिए बातचीत कर रही है. सूडान में 2023 से आरएसएफ और सेना के बीच संघर्ष चल रही है, जिसमें अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं.
ओडिशा के शख्स का सूडान में अपहरण
भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने सोमवार (3 नवंबर 2025) को बताया कि जिस शख्स का अपहरण किया गया उसका नाम आदर्श बेहरा है और वह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उनका देश भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है. सूडान के अल फशीर शहर में विद्रोहियों ने आदर्श बेहरा का अपहरण कर लिया था.
'विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ाएंगे'
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने कहा, "इससे पहले भी सूडान के एक शहर की घेराबंदी के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय अपने एक अन्य नागरीक के बारे में हमसे संपर्क किया था." भारतीय नागरिक के अपहरण को आश्चर्यजनक बताते हुए उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि हमें क्या करना है. हमें ये भी पता है कि आरएसएफ क्या करने में सक्षम हैं. हम जल्द ही आदर्श बेहरा को विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ाएंगे."
सूडान-भारत द्विपक्षीय संबंध
उन्होंने कहा, "भारत के साथ हमारे गहरे संबंध हैं. भारत ने शांति और युद्ध के समय हमेशा से सूडान का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है. इस जारी संकट के दौरान, भारत ने सूडान को मानवीय सहायता प्रदान की है और ऐसा करना जारी रखेगा. भारत सरकार ने सूडान को चिकित्सा सहायता और खाद्य आपूर्ति प्रदान की है, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं. युद्ध के बाद जब सूडान पुनर्निर्माण के चरण में प्रवेश करेगा तो हमारा मानना है कि भारत एक विकास भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है."
