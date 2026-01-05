भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर तीर्थयात्रियों के साथ ननकाना साहिब गई थी, उसे अब जल्द ही पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जा सकता है. सरबजीत कौर जत्थे के साथ गई तो थी, लेकिन अचानक गायब हो गई. इसके बाद जानकारी मिली कि उसने एक मुस्लिम शख्स से निकाह कर लिया. निकाह के वीडियो सोशल मीडिया पर भी दिखे थे. ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी पुलिस ने सरबजीत कौर के साथ उसके पति नासिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है.

सरबजीत कौर को लेकर सोमवार (5 जनवरी) को बड़ा अपडेट सामने आया. पत्रकार रवींद्र सिंह रोबिन ने एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया है कि सबरजीत कौर को सोमवार को ही डिपोर्ट किया जा सकता है. उन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भेजा जा सकता है. रोबिन ने बीते साल 15 नवंबर को सरबजीत कौर का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उसका नासिर हुसैन के साथ निकाह हो गया है.

नासिर से पहले बार कैसे मिली थी सरबजीत कौर

रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन ननकाना साहिब को गांव पेहरे वाली में इस जोड़े की मौजूदगी की जानकारी मिली थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई और आईबीडी की एक टीम ने उस जगह छापा मारा. छापे के दौरान सरबजीत कौर और नासिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी मिली है कि सरबजीत कौर और नासिर हुसैन कथित तौर पर 2016 में टिकटॉक के जरिए ऑनलाइन मिले थे और दोनों के बीच करीबी बढ़ गई थी.

In a notable update on the case of Indian Sikh pilgrim Sarbjeet Kaur, who went to Pakistan in November last year on pilgrimage and reportedly converted to Islam and adopted the name Noor Hussain after marrying Pakistani national Nasir Hussain, likely to be deport today through… https://t.co/k27e24hglf — Ravinder Singh Robin (@rsrobin1) January 5, 2026

पूछताछ के दौरान पता चला है कि नासिर हुसैन बीते साल 4 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान, ननकाना साहिब का दौरा किया था. वह यहां से सरबजीत कौर को साथ लेकर पहले फारूकाबाद और फिर बुर्ज अत्तारी गया था.