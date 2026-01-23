हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कठपुतली सरकार को हर कीमत पर उखाड़ फेंकना होगा', मोहम्मद यूनुस पर भड़कीं शेख हसीना, बांग्लादेश के सामने रखीं ये डिमांड

Bangladesh Sheikh Hasina: शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में हर जगह तबाही के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की चीखें सुनाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली अंतरिम सरकार पर निशाना साधा. बांग्लादेश में लोकतंत्र और संविधान बहाल करने के लिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस की कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में चलाए गए एक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने यूनुस पर बांग्लादेश को आतंक, अराजकता और लोकतांत्रिक निर्वासन के युग में धकेलने का आरोप लगाया.

कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकना होगा: शेख हसीना

मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए शेख हसीना ने कहा, 'इस विदेशी-हितैषी कठपुतली सरकार को हर कीमत पर उखाड़ फेंकना होगा. बांग्लादेश के बहादुर बेटे और बेटियों को शहीदों के खून से लिखे संविधान की रक्षा और उसे पुनर्स्थापित करना होगा. हमें अपनी आजादी को फिर से पाना होगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी होगी. हमें अपने लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना होगा. इस दौरान ने उन्होंने बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और मौजूदा हालातों पर भी अपनी बात रखी.

मुझे हटाने की साजिश रची गई: शेख हसीना

उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश आज एक गहरे अंधकार के कगार पर खड़ा है. एक ऐसा देश जो बुरी तरह घायल और लहूलुहान है. मेरा देश इतिहास के सबसे खतरनाक अध्यायों में से एक से गुजर रहा है. पूरा देश एक बड़ा जेल और मौत की घाटी बन गया है. मुझे सत्ता से हटाने के लिए जबरदस्ती साजिश रची और उस दिन से देश खूनी अराजकता में डूब गया है. आज हम जो बांग्लादेश देख रहे हैं, वह निर्वासित लोकतंत्र है.' 

बांग्लादेश में लोगों की चीखें सुनाई दे रही: शेख हसीना

अंतरिम मुख्य सलाहकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में हर जगह तबाही के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की चीखें सुनाई दे रही है. हत्यारा फासीवादी यूनुस पैसे की लूट और सत्ता की लालसा से प्रेरित है. वह देश को खून से लथपथ कर रहा है. इसने हमारी मातृभूमि की आत्मा को कलंकित कर दिया है. 5 अगस्त, 2024 को, एक सुनियोजित साजिश के तहत, देश के दुश्मन, खूनी फासीवादी यूनुस और उसके राष्ट्र-विरोधी उग्रवादी साथियों ने मुझे जबरन सत्ता से बेदखल कर दिया.

शेख हसीना की पांच मागें

शेख हसीना ने कहा कि उनकी अवामी लीग राष्ट्रीय सुलह और लोकतांत्रिक पुनरुद्धार के उद्देश्य से पांच सूत्री मांगें रख रही है. उन्होंने कहा, हम मोहम्मद यूनुस से आग्रह करते हैं कि वे अपनी जनता की उपेक्षा करना बंद करें और हमारे देश को एकजुट करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

1. अवैध यूनुस प्रशासन को हटाकर लोकतंत्र बहाल करें.
2. हमारी सड़कों पर रोजाना हो रही हिंसा की घटनाओं को समाप्त करें.
3. धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाओं और हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी दें.
4. पत्रकारों और बांग्लादेश अवामी लीग और विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों को डराने-धमकाने, जेल में डालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले राजनीतिक रूप से प्रेरित कानूनी दांव-पेचों को समाप्त करें.
5. संयुक्त राष्ट्र को पिछले साल की घटनाओं की एक नई और वास्तव में निष्पक्ष जांच करने के लिए आमंत्रित करें.

Published at : 23 Jan 2026 09:15 PM (IST)
Sheikh Hasina मोहम्मद यूनुस Bangladesh Violence
Embed widget