पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार (26 सिंतबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भाषण देते हुए दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने इस साल भारत के साथ हुए सैन्य टकराव में 7 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया और उन्हें 'कबाड़' बना दिया.

शहबाज शरीफ ने की अपने पायलटों की तारीफ

शहबाज शरीफ ने अपने पायलटों की तारीफ करते हुए उन्हें 'बाज़' कहा और कहा कि हमारे फाल्कन्स ने उड़ान भरी और 7 भारतीय विमानों को गिरा दिया. हालांकि, पाकिस्तान पहले भी भारतीय वायुसेना के 5 विमान गिराने का दावा करता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा इन बातों को बेसलेस और सबूतों से रहित बताया है.

शरीफ ने भारत पर लगाए आरोप

शरीफ ने आरोप लगाया कि मई 2025 में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर” के तहत पाकिस्तान पर हमला किया था. यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले (जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी) के जवाब में 7 मई को शुरू किया गया था. शरीफ ने कहा कि भारत ने इस घटना को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किया.

भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले किए गए. भारत ने यह सुनिश्चित किया कि निशाना सिर्फ आतंकी ढांचा बने, नागरिक और सेना पर हमला न हो. बाद में दोनों देशों में युद्धविराम हुआ, जब पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से संपर्क किया.

शरीफ ने की ट्रंप की तारीफ

इससे पहले शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. यह पिछले छह साल में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली अमेरिकी यात्रा थी. शरीफ ने ट्रंप को 'शांति का आदमी” बताते हुए उनकी सराहना की और कहा कि उनकी कोशिशों से भारत-पाकिस्तान में संघर्ष विराम संभव हुआ.

