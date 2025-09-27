संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में आयोजित AI इनोवेशन डायलॉग के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कई बार अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए और कम से कम सात बार उनकी जुबान फिसली. इसकी वजह से वह एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए.

यह संवाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में हुआ, जहां ख्वाजा आसिफ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर बात की. हालांकि, उनके भाषण की मुख्य चर्चा AI नहीं बल्कि उनकी लगातार हुई भाषाई गलतियां बन गईं.

ख्वाजा आसिफ का वीडियो हुआ वायरल

न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें आसिफ की जुबान फिसलते देखा जा सकता है. वीडियो में वह 'breathtaking space' कह बैठे, जबकि उन्हें 'breathtaking pace' कहना था. इसके अलावा उन्होंने 'risk' को 'riks', 'development' को 'developend' और 'first time' को 'sirst time' कहा. “six pillars” बोलने में भी वह गड़बड़ कर गए और पहले 'six pip-pillars' बोल दिया. इतना ही नहीं, 'instability' और 'technological disparities' जैसे शब्दों को बोलने में भी उन्हें काफी मुश्किल हुई.

सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

वीडियो वायरल होते ही ख्वाजा आसिफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बन गए. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'ऑपरेशन सिंदूर ने हिला दिया इन्हें.' दूसरे ने कहा, 'ये एक वाक्य भी सही से नहीं बोल पा रहे.' एक अन्य ने कहा, 'जैसे इनकी क्रिकेट टीम खेलती है, वैसे ही ये बोलते हैं.' वहीं, एक यूजर ने लिखा, 'ऐसे उम्रदराज और थके हुए नेताओं को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए. ये न अपने देश के लिए फायदेमंद हैं, न दुनिया के लिए.'

पहले भी दिए हैं अजीबोगरीब बयान

ख्वाजा आसिफ पहले भी कई बार बेतुके बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं. हाल ही में पाकिस्तान में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने लोगों से बाढ़ का पानी घर में कंटेनरों में जमा करने की सलाह दी थी. उन्होंने इसे 'ईश्वर की नेमत' बताते हुए कहा था, 'लोग इस पानी को अपने घर ले जाएं, टब और बाल्टियों में जमा करें. हमें इसे एक आशीर्वाद की तरह देखना चाहिए.'

इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के साइबर योद्धाओं ने भारत में एक IPL मैच के दौरान स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी थीं. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की स्वदेशी तकनीक से यह साइबर हमला किया गया. इस बयान पर भी नेटिजन्स ने उनकी जमकर खिंचाई की थी. एक यूजर ने लिखा, 'IPL की फ्लडलाइट्स WiFi से नहीं, सिक्योर ग्रिड से चलती हैं, इन्हें राउटर की तरह हैक नहीं किया जा सकता.'

