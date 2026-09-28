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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइमरान की रिहाई के लिए शहबाज सरकार ने पेश की डील? बेटे कासिम ने किया इशारा

इमरान की रिहाई के लिए शहबाज सरकार ने पेश की डील? बेटे कासिम ने किया इशारा

इमरान खान के बेटे ने एक इंटरव्यू में शहबाज सरकार से डील होने की ओर इशारा किया है. उन्होंने अपने पिता की रिहाई को लेकर बात की है. साथ ही कहा है कि 7 महीने से किसी तरह से उनकी पिता से बातचीत नहीं हुई.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Sep 2026 08:24 PM (IST)
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इमरान खान के बेटे कासिम ने एक इंटरव्यू के दौरान शहबाज सरकार के उस कदम की ओर इशारा किया है, जिसमें पूर्व पाकिस्तान पीएम के केस को निपटाने और जेल से रिहाई पाने के लिए कोई ऑफर डील की हो. कासिम ने कहा है कि पिता से मिलना फिलहाल उनकी कल्पना में भी नहीं आता है. वहीं, उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए तैयार हैं. 

सीबीसी न्यूज के हवाले से सामने आया है कि कासिम चाहते हैं कि उनके पिता को आजादी पाने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ किसी तरह की डील करें.

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हालांकि, यह साफ नहीं है कि अधिकारियों ने खान को उनके खिलाफ केस निपटाने और जेल से रिहाई के लिए कोई डील ऑफर की है या नहीं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

मुझे नहीं लगता कि पिता मानेंगे: कासिम

कासिम का कहना है कि अगर मैं अपने स्वार्थ के बारे में सोचूं तो मैं चाहूंगा कि वह डील मान लूं, लेकिन जमीनी हकीकत के बारे में मुझे जानकारी नहीं है. 7 महीने से ज्यादा समय से उनके पिता से बात नहीं हुई है. 

कासिम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनके पिता किसी डील के लिए हां कहेंगे, क्योंकि कई राजनीतिक भी कैद में हैं. इनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल है. मैं उनसे बात करना चाहूंगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हम उनसे बात कर सकें. साथ ही कई अन्य बातें भी कही थी, जिनका पालन नहीं किया गया है. 

अपने पिता के बारे में बात करते हुए कासिम ने कहा कि वह बहुत बहुत इच्छाशक्ति वाले शख्स हैं. कई अन्य राजनीतिक कैदी भी हैं. इनमें हमारे परिवार के लोग हैं. इसलिए उनके लिए हां कहना मुश्किल है.  

पिछले कुछ वक्त से इमरान की सेहत बिगड़ने की खबर

पिछले कुछ वक्त से इमरान की जेल में हालात बिगड़ने की खबर आई है. ऐसे में बताया जा रहा है कि उनकी आंख की रोशनी भी कम हुई है. मेडिकल जांच के लिए उन्हें कई बार अस्पताल ले जाया गया है. इधर, इमरान की पार्टी पीटीआई लगातार सरकार पर प्रेशर बना रही है. हाल ही में एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन बातचीत की संभावना के बाद से इसे टाल दिया गया है.

खान 14 साल की सजा काट रहे हैं. उनपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. परिवार और वकीलों का आरोप है कि इमरान को एक छोटी से कोठरी में रखा हुआ है, वह 23 घंटे उसी में रहते हैं. वहीं, पाकिस्तानी अधिकारी इस तरह को आरोपों को सिरे से नकारते नजर आए हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Sep 2026 08:24 PM (IST)
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