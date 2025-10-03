हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSaudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे

Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे

सऊदी रियाल और भारतीय रुपये का अंतर भारतीय कामगारों के लिए बड़ी कमाई का अवसर देता है. यही वजह है कि लाखों भारतीय सऊदी अरब में रोजगार तलाशने जाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में रहने वाले लाखों लोग खाड़ी देशों में रोजगार के सिलसिले में जाते हैं. वहां पर उनकी अच्छी-खासी कमाई होती है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है खाड़ी देशों का पैसा, जिसकी कीमत भारत के मुकाबले ज्यादा होती है. अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वक्त में 1 सऊदी रियाल की कीमत भारतीय रुपये में 23.66 के बराबर है.

यानी अगर कोई भारतीय 1 लाख सऊदी रियाल कमाकर भारत लौटता है तो उसे लगभग 23 लाख 66 हजार 493 रुपये मिलेंगे. वहीं, अगर कोई भारतीय नागरिक 1 लाख रुपये लेकर सऊदी अरब जाता है तो उसे बदले में करीब 4,224 रियाल मिलेंगे. यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय कामगारों के लिए सऊदी अरब क्यों एक बड़ा आकर्षण है.

भारतीय कामगार और सऊदी अरब
सऊदी अरब भारतीयों, बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के लिए रोजगार का प्रमुख केंद्र है. हर साल हजारों भारतीय सऊदी अरब जाते हैं. यहां वे मुख्य रूप से निर्माण, तेल-गैस उद्योग, घरेलू कामकाज और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं. भारत से कामगारों के बड़े पैमाने पर जाने का सबसे बड़ा कारण है रियाल और रुपये के बीच का अंतर.

सऊदी अरब की विलासिता और आर्थिक ताकत
सऊदी अरब अपनी चमचमाती इमारतों, ऊंचे टावरों और अमीर शेखों की आलीशान जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध है. यह देश तेल भंडार और ऊर्जा निर्यात के कारण आर्थिक रूप से बेहद मजबूत है. यहां का समाज आर्थिक और बुनियादी ढांचे की दृष्टि से आधुनिक है. यही वजह है कि लोग इसे पर्यटन और रोजगार दोनों के लिए चुनते हैं.

भारत और सऊदी अरब के रिश्ते
भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक भी हैं. किंग सलमान के शासनकाल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं. भारत से सऊदी अरब जाने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने दोनों देशों को और करीब ला दिया है.

Published at : 03 Oct 2025 08:49 AM (IST)
