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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वन्यूयॉर्क के मेयर मम्दानी ने बोली बंगाली भाषा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

न्यूयॉर्क के मेयर मम्दानी ने बोली बंगाली भाषा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

मम्दानी ने कहा है कि न्यूयॉर्क के रहने वाले युवा निवासियों को अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह न करते हुए शहर के थिएटर और सांस्कृतिक माहौल का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Aug 2026 08:52 PM (IST)
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NYC Mayor Mamdani Bengali Speaking Video: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान मम्दानी ने शहर के हाई स्कूल के छात्रों के लिए 2000 से ज्यादा फ्री ब्रॉडवे टिकट की घोषणा की है. इस दौरान मम्दानी बंगाली में बात करते हुए नजर आ रहे है. ये टिकट लॉटरी सिस्टम के जरिए बांटे जाएंगे. 

इस पार्टनरशिप को थिएटर डेवलपमेंट फंड की साझेदारी में शुरू किया गया है. इस प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को बिना टिकट के पैसे दिए सात ब्रॉडवे शो में से किसी एक को देखने का मौका मिलेगा.

मम्दानी ने कहा है कि न्यूयॉर्क के रहने वाले युवा निवासियों को अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह न करते हुए शहर के थिएटर और सांस्कृतिक माहौल का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए.

 
 
 
 
 
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मुफ्त लॉटरी में हिस्सा ले सकते हैं न्यूयॉर्क के रहने वाले छात्र

इसके अलावा मम्दानी ने एक्स पर किए पोस्ट में अंग्रेजी में इस पहल की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि दुनिया भर से लोग ब्रॉडवे का अनुभव करने के लिए न्यूयॉर्क शहर आते हैं. ऐसे में जो बच्चे यहां बड़े होते हैं, उन्हें भी ऐसा करने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के जरिए मुफ्त लॉटरी में हिस्सा ले सकते है. घोषणा के दौरान मेयर ने बंगाली भाषा का इस्तेमाल करने से भी लोगों का ध्यान खींचा है. 

यूजर्स ने मम्दानी के भाषा कौशल की तारीफ की, कहा- यह बहुत बढ़िया है

इस दौरान कई यूजर्स ने उनके भाषा कौशल की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, यह बहुत बढ़िया है. ऐसे ही करते रहिए. मिसाल कायम कर रहे हैं. न्यूयॉर्क की विविधता दिखा रहे हैं. एक यूजर ने कमेट करते हुए लिखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए. आपकी बांग्ला मुझसे बेहतर है. वहीं, तीसरे यूजर ने कहा कि वह कितनी भाषाएं बोलते हैं. यह कमाल है. मुझे वह बहुत पसंद हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 17 Aug 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
New York Video Bengali WORLD NEWS
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