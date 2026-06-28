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चीखें, धुआं और फिर सब खत्म... सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत
Saudi Helicopter Crash: यह हेलीकॉप्टर सऊदी अरब के पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी अरामको का था, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
सऊदी अरब के रास तनूरा में रविवार (28 जून, 2026) को एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हो गया है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है. यह हेलीकॉप्टर सऊदी अरब के पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी अरामको का था, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
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