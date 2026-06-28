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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीखें, धुआं और फिर सब खत्म... सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत

चीखें, धुआं और फिर सब खत्म... सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत

Saudi Helicopter Crash: यह हेलीकॉप्टर सऊदी अरब के पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी अरामको का था, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.   

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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सऊदी अरब के रास तनूरा में रविवार (28 जून, 2026) को एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हो गया है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है. यह हेलीकॉप्टर सऊदी अरब के पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी अरामको का था, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.   

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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