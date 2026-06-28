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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दूसरों पर उंगली न उठाए पाक, गिरेबान में झांके', कराची हमले के आरोप पर भारत का इस्लामाबाद को करारा जवाब

'दूसरों पर उंगली न उठाए पाक, गिरेबान में झांके', कराची हमले के आरोप पर भारत का इस्लामाबाद को करारा जवाब

India on Pakistani Claims: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को अपने देश की जमीन पर पनप रहे आतंकवादियों और मौजूद आतंकवादी ढांचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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  • कराची में सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर हमला हुआ, TTP ने जिम्मेदारी ली।

पाकिस्तान ने कराची में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत पर कई आरोप लगाए थे, जिसे भारत से रविवार (28 जून, 2026) को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने आरोपों को निराधार करार देते हुए इस्लामाबाद से कहा कि वह दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने देश में पनप रहे आतंकवादी ढांचे को खत्म करने पर ध्यान दे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार (28 जून, 2026) को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ‘हमने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर भारत पर लगाए गए पाकिस्तान के निराधार आरोपों से जुड़े रिपोर्ट्स देखे हैं. हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांककर देखे, तो ज्यादा अच्छा होगा. अपने देश की जमीन पर पनप रहे आतंकवादियों और मौजूद आतंकवादी ढांचों के खिलाफ उसे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आंतकवाद को अपनी देश की नीति के एक साधन के रूप से इस्तेमाल करने की अपनी प्रवृति को भी खत्म करना चाहिए.’

कराची में आतंकी हमले को नाकाम करने का किया झूठा दावा

भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान पाकिस्तान के उस दावे के एक दिन बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कराची में सिंध रेंजर्स के कपाउंड में हुए आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया. 

पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, यह आतंकवादी हमला शनिवार (27 जून, 2026) की रात कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में स्थित सिंध रेंजर्स के भिट्टाई विंग हेडक्वार्टर पर हुआ. इस हमले में रेंजर्स के चार जवान मारे गए. वहीं, अधिकारियों ने यह भी कहा कि हमले के खिलाफ ऑपरेशन करीब 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे तक चला, जिसमें छह आतंकवादी मारे गए और एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया. 

पाकिस्तानी अधिकारियों ने की आतंकियों की पहचान

पाकिस्तान के अधिकारियों ने रेंजर हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली है. उनकी पहचान प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के उग्रवादी गुट जमात-उल-अहरार के सदस्यों के तौर पर की गई है. वहीं, बाद में प्रतिबंधित संगठन टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली. 

यह भी पढ़ेंः कराची में हुआ बड़ा आत्मघाती हमला, 2 की मौत, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के कैंपस के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Jun 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
MEA Karachi Attack Pakistan INDIA
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