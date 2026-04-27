'मेरे देश से निकल जाओ', कनाडा में सिख संग बदसलूकी के बाद मचा बवाल, जानें क्या है मामला

कनाडा से नस्लीय भेदभाव का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक युवक ने बुजुर्ग सिख पर ना सिर्फ नस्लीय टिप्पणी की, बल्कि उस पर हमला भी कर दिया. कनाडाई पुलिस ने इस घटना को नफरत से प्रेरित मानते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये घटना बीते 22 अप्रैल को हुई. पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग ओंटारियो (वुडस्टॉक) में सड़क किनारे बने रास्ते पर जा रहा था. एक युवक उसी दौरान उनके पास आया और उन्हें धक्का दे दिया. वुडस्टॉक पुलिस ने एक बयान में कहा कि युवक पर कई आरोप लगाए गए हैं. पुलिस के मुताबिक युवक ने पीड़ित को उनकी नस्लीय पहचान के आधार पर निशाना बनाया, टिप्पणियां की और अपशब्द भी कहे. हालांकि पीड़ित को कोई चोट नहीं आई है.

वुडस्टॉक पुलिस ने क्या बताया

जांच में पाया गया कि युवक ने बिना किसी उकसावे के बुजुर्ग पर हमला किया. बयान में कहा गया है कि हमले के बाद युवक टर्टल आइलैंड स्कूल की बाड़ फांदकर परिसर में घुस गया और फिर वहां से निकल भागा. पुलिस ने बताया, ‘‘जांच के बाद घृणा से प्रेरित हमले के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. जमानत की सुनवाई तक उसे हिरासत में रखा गया है.

वुडस्टॉक पुलिस ने बताया कि इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवक बार-बार नस्लवादी टिप्पणी करता सुनाई दे रहा है. वीडियो में उसे कहते सुना जा सकता है कि तुम मेरे देश में क्या कर रहे हो?, तुम यहां के नहीं हो, मेरे देश से निकल जाओ. पुलिस ने कहा, ‘‘हमारे समाज में नफरत की कोई जगह नहीं है. हम समुदाय के हर सदस्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जो भी किसी घृणित घटना का शिकार हो, वह पुलिस को सूचित करे.

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विश्व सिख संगठन ने जताई चिंता

इस बीच विश्व सिख संगठन ने एक्स पर जारी बयान में इस घटना पर गहरी चिंता जताई और हमले को अस्वीकार्य बताया. संगठन ने त्वरित कार्रवाई के लिए वुडस्टॉक पुलिस का आभार जताया. संगठन ने कहा, ‘‘हमारी हालिया सिख-विरोधी रिपोर्ट बताती है कि ऐसी घटनाएं एक व्यापक और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा हैं. सही समय पर सूचना, जन जागरूकता और संस्थानों की कार्रवाई जरूरी है. अगर आप इस तरह के अपराध का शिकार हों तो पुलिस और संगठन को जरूर सूचित करें.

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