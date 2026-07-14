ब्रूसेल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी आग में कई लोगों की मौत, लापता लोगों की जारी तलाश
स्थानीय श्रम निरीक्षण सेवा (Local Labour Inspection Service) के प्रवक्ता ब्रेख्ट स्पाइब्रूक ने रॉयटर्स को बताया कि बचाव दल को दो एलिवेटर शाफ्ट में से केवल एक तक ही बेहद सीमित पहुंच मिल सकी.
Fire in Burssels: ब्रसेल्स में मंगलवार को एक निर्माणाधीन स्थल के पास भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम छह लोग लापता बताए जा रहे हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय फायर ब्रिगेड के हवाले से बताया कि जिस समय आग लगी, उस वक्त वहां करीब 200 मजदूर काम कर रहे थे.
यह हादसा सेंट्रल प्लेस द ब्रोकेरे (De Brouckère) के पास चल रहे एक बड़े रेनोवेशन प्रोजेक्ट के दौरान हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग सबसे पहले इमारत के निचले हिस्से में लगी और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैल गई.
ब्रूसेल्स में भीषण आग
स्थानीय श्रम निरीक्षण सेवा (Local Labour Inspection Service) के प्रवक्ता ब्रेख्ट स्पाइब्रूक ने रॉयटर्स को बताया कि बचाव दल को दो एलिवेटर शाफ्ट में से केवल एक तक ही बेहद सीमित पहुंच मिल सकी.
उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. आग और धुएं ने एलिवेटर शाफ्ट के जरिए तेजी से फैलकर भूमिगत हिस्से (अंडरग्राउंड) को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे राहत और बचाव अभियान में काफी मुश्किलें आईं. फिलहाल लापता लोगों की तलाश जारी है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.
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