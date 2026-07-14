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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्रूसेल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी आग में कई लोगों की मौत, लापता लोगों की जारी तलाश

ब्रूसेल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी आग में कई लोगों की मौत, लापता लोगों की जारी तलाश

स्थानीय श्रम निरीक्षण सेवा (Local Labour Inspection Service) के प्रवक्ता ब्रेख्ट स्पाइब्रूक ने रॉयटर्स को बताया कि बचाव दल को दो एलिवेटर शाफ्ट में से केवल एक तक ही बेहद सीमित पहुंच मिल सकी.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 08:04 PM (IST)
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Fire in Burssels: ब्रसेल्स में मंगलवार को एक निर्माणाधीन स्थल के पास भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम छह लोग लापता बताए जा रहे हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय फायर ब्रिगेड के हवाले से बताया कि जिस समय आग लगी, उस वक्त वहां करीब 200 मजदूर काम कर रहे थे.

यह हादसा सेंट्रल प्लेस द ब्रोकेरे (De Brouckère) के पास चल रहे एक बड़े रेनोवेशन प्रोजेक्ट के दौरान हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग सबसे पहले इमारत के निचले हिस्से में लगी और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैल गई.

ब्रूसेल्स में भीषण आग

स्थानीय श्रम निरीक्षण सेवा (Local Labour Inspection Service) के प्रवक्ता ब्रेख्ट स्पाइब्रूक ने रॉयटर्स को बताया कि बचाव दल को दो एलिवेटर शाफ्ट में से केवल एक तक ही बेहद सीमित पहुंच मिल सकी.

उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. आग और धुएं ने एलिवेटर शाफ्ट के जरिए तेजी से फैलकर भूमिगत हिस्से (अंडरग्राउंड) को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे राहत और बचाव अभियान में काफी मुश्किलें आईं. फिलहाल लापता लोगों की तलाश जारी है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 07:53 PM (IST)
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Brussels Fire Brussels Construction Site
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