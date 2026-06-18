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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे

PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे

PoK Protest: PoJK में विरोध प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है. रावलाकोट समेत कई इलाकों में लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं.

Reported By : शिवांक मिश्रा |  Edited By: सौरभ कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 06:35 PM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज विद्रोह का दसवां दिन है. ईदगाह मैदान पर 60-70 हज़ार लोग बैठे हुए हैं और शहर के अंदर सड़को पर सैकड़ों लोग PoJK का झंडा और सफेद झंडा लेकर आजादी के नारे लगा रहे है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ को “दहशतगर्द” यानी आतंकी करार दे रहे है साथ ही आसिम मुनीर की पाकिस्तानी फ़ौज के लिए भी “कर्नल-जर्नल दहशतगर्द” के नारे रावलाकोट में गूंज रहे हैं.

पाक आर्मी के खिलाफ बढ़ रहा रोष

असल में पिछले 7 जून से पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की गोलीबारी में 56 आम नागरिक मारे जा चुके हैं और फिर पिछले 4 दिनों से पाकिस्तानी हुकूमत ने PoJK में खाने की सामग्री लेकर आने वाले ट्रकों को बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है, जिस कारण PoJK की जनता का पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

इस बीच पाकिस्तानी फ़ौज की गोलीबारी में पिछले हफ़्ते मारे गए युवक फैजान रब्बानी की याद में आज उसके गांव में लोग इकट्ठा हुए जिसमें लोगो ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को दहशतगर्द यानी आतंकी करार दिया और आजादी के नारे बुलंद किए.

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प्रदर्शनकारियों की बात मानने को तैयार नहीं पाक हुकूमत

PoJK में आम लोगो के अलावा स्कूली छात्राओं और उनकी टीचरों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ  मार्च निकाला और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ताल ठोका. पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से 14 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स के नरसंहार की एक तस्वीर आज सामने आई, जिसमें रावलाकोट के एक गेस्ट हाउस की खिड़कियों पर हर तरफ अंदर और बाहर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं.

इस गेस्ट हाउस में अवामी एक्शन कमेटी के नेता रह रहे थे और उन्हें ही निशाना बनाने के लिए गेस्ट हाउस पर गोलियां चलाई गई थी. 9 जून से जारी प्रदर्शन को आज 10 दिन हो चुके हैं और ना ही पाकिस्तानी हुकूमत प्रदर्शनकारियों की बात मानने को तैयार है और ना ही प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार हैं. ऐसे में देखना होगा कि आखिर PoJK में बगावत किस तरह आगे बढ़ती है.

ये भी पढ़ें: Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 18 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Pakistan World News In Hindi PoJK Protest Rawalakot
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