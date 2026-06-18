'मुझे कर देनी चाहिए', ट्रंप संग गोल्फ खेलने को लेकर और क्या बोले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए', ट्रंप संग गोल्फ खेलने को लेकर और क्या बोले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति

'मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए', ट्रंप संग गोल्फ खेलने को लेकर और क्या बोले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ गोल्फ खेलने के लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि उनकी पत्नी ने ट्रंप के साथ वादा किया है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 18 Jun 2026 03:40 PM (IST)
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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कहा कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से पिंकी प्रॉमिस (पक्का वादा) करने के बाद अब उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलने के लिए उन्हें इसकी तैयारी करनी पड़ सकती है.

फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में इस हफ़्ते हुई G7 समिट के दौरान दोनों नेताओं ने डिनर पर मुलाकात की और परमाणु हथियार रखने वाले उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया की पुरानी दुश्मनी पर भी विस्तृत चर्चा की गई. 

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति म्युंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और कोरिया-अमेरिका संबंधों पर विस्तार से बातचीत की और इसमें काफी प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि यहां पर सिर्फ काम की बात नहीं हुई बल्कि दक्षिण कोरियाई नेता ने पोस्ट किया कि ट्रंप ने गोल्फ के बारे में बात की और कहा कि वह हमारे साथ एक राउंड खेलेंगे. 

ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को दिया गिफ्ट
उन्होंने आगे बताया कि मेरी पत्नी ने डोनाल्ड ट्रंप संग पिंकी प्रॉमिस कर इस वायदे को पक्का कर लिया है. ली ने बताया कि अगले दिन लंच के दौरान गोल्फ के शौकीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें अपना सिग्नेचर वाला काला मार्कर दिया और इस तोहफे की एक फोटो भी पोस्ट की.

'मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए' 
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने अमेरिकी नेता के बगल में बैठे हुए एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे. ली ने पोस्ट में आगे बताया कि जब लंच के बाद सभी लोग जाने लगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कहा कि हमें साथ में गोल्फ खेलना चाहिए. मुझे लगा था कि यह बस यूं ही कही गई बात है, लेकिन लगता है कि मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. 

उन्होंने गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसी कई दूसरी जगहें हैं, जहां एक दर्जन से ज़्यादा गोल्फ कोर्स हैं.

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Published at : 18 Jun 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Donald Trump South Korea Golf Lee Jae Myung
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