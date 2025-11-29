Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार (29 नवंबर, 2025) को अपनी लंबे समय से पार्टनर रहीं जोडी हेडन से शादी कर ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज को उनकी शादी के बधाई दी है.

पीएम मोदी ने शनिवार (29 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अल्बनीज के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, “मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जोडी हेडन को शादी की बहुत-बहुत बधाई. मैं उनके सुखी वैवाहकि जीवन की कामना करता हूं.”

Congratulations to my good friend, PM Anthony Albanese and Ms. Jodie Haydon on their wedding. Wishing them a happy married life.@AlboMP https://t.co/6Dyq4dw2TC — Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2025

पीएम अल्बनीज ने रचा इतिहास

62 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपनी 46 वर्षीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में कार्यरत साथी जोडी हेडन के साथ राजधानी कैनबरा स्थित अपने आधिकारिक आवास द लॉज के बगीचे में एक निजी समारोह में हेडन से शादी कर ली. इसके साथ ही पीएम एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने शेयर किया खूबसूरत पोस्ट

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपनी शादी को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया. अल्बनीज ने कहा, 'हम अपने परिवार और सबसे करीबी दोस्तों के सामने अपने प्यार और भविष्य के जीवन को एक साथ बिताने की प्रतिबद्धता को साझा करते हुए बेहद खुश हैं.'

वहीं, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ एक शब्द ‘Married’ लिखकर एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में दो डायमंड रिंग के साथ एक हर्ट इमोजी भी लगाया है. पोस्ट में शेयर किए गए वीडियो में अल्बनीज बो-टाई पहने अपनी मुस्कुराती हुई दुल्हन का हाथ थामे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी दुल्हन जोडी हेडन ने एक लंबा सफेद गाउन पहने थीं और उनके चारों ओर कंफेटी उड़ रही थी.

अल्बनीज ने प्रपोज के 2 साल बाद की शादी

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जोडी हेडन ने पिछले साल 2024 में वैलेंटाइन डे पर सगाई करने के करीब 2 साल बाद निजी समारोह में शादी रचाई है. सगाई के वक्त पीएम अल्बनीज ने कहा था कि उन्हें एक ऐसा जीवनसाथी मिला है, जिसके साथ वे अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने शादी के दौरान अपनी खुद की कसमें लिखीं और एक सेलेब्रेंट के जरिए अपनी शादी संपन्न कराई.

