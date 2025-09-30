गाजा में लंबे वक्त से चल रहा युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एक खास प्लान तैयार किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (30 सितंबर) को ट्रंप की योजना का स्वागत किया. उन्होंने सहमति जताते हुए यह भी कहा कि बाकी देश भी इस मसले पर ट्रंप से सहमत होंगे, जिससे हमास और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध खत्म किया जा सके.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ''हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा संघर्ष को खत्म करने के प्लान का स्वागत करते हैं. यह योजना फिलीस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए, लंबे समय तक शांति, सुरक्षा और विकास का एक अच्छा रास्ता तैयार कर देगी. हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष ट्रंप की इस पहल का समर्थन करेंगे, जिससे संघर्ष खत्म हो और शांति स्थापित हो सके.''

We welcome President Donald J. Trump’s announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We… — Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025

युद्ध खत्म करने को तैयार है इजरायल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 प्वाइंट्स में गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए प्लान तैयार किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्लान को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्लिम देशों का समर्थन मिल चुका है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव मिस्र और कतर ने हमास के सामने पेश किया है. हमास ने प्रस्ताव को लेकर कहा कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएनजीए की बैठक से इतर अरब और मुस्लिम देशों के साथ बैठक की थी. इस दौरान ही गाजापट्टी में सीजफायर को लेकर ट्रंप ने अपना प्रस्ताव पेश किया. अमेरिका ने फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी अपनी योजना बताई. पीएम नेतन्याहू ने भी ट्रंप के प्लान का समर्थन किया.