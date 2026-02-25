PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट

PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंच चुके हैं. उनके दौरे पर दुनिया की नजरें हैं. इजरायल यात्रा पर रवाना होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट लोकेशन को सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंच चुके हैं. उनके दौरे पर दुनिया की नजरें हैं. इजरायल यात्रा पर रवाना होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट लोकेशन को सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया है.  दुनियाभर की फ्लाइट्स पर नजर रखने वाले चर्चित प्लेटफॉर्म फ्लाइटरडार के डेटा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की लोकेशन को सबस ज्यादा ट्रैक किया गया है.

बता दें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइटरडार विमानों की लाइव ट्रैकिंग करता है. इसका मेन काम विमानों की रियल टाइम लोकेशन, स्पीड रूट आदि को दिखाना है. फ्लाइटरडार के मुताबिक बुधवार (25 फरवरी) शाम 3.45 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान सऊदी अरब से जॉर्डन में प्रवेश कर रहा था, इस समय उनको 7184 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे. 

प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट ने पाकिस्तान और ईरान के एयरस्पेस से दूरी बनाई. उनका विमान नई दिल्ली से गुजरात के रास्ते अरब सागर होते ओमान में दाखिल हुआ. इसके बाद सऊदी अरब के एयर स्पेस से होते हुए जॉर्डन में इंट्री ली. जॉर्डन के बाद इजरायल की सीमा की शुरुआत होती है. पीएम मोदी एयर इंडिया वन विमान से इजरायल जा रहे हैं. जो भारत सरकार का खास विमान है.

इजरायल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री बुधवार (25 फरवरी) सुबह इजरायल के लिए रवाना हुए और करीब 4.30 बजे तेल अवीव पहुंचे. जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. यात्रा के दौरान पीएम मोदी की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा होगी. पीएम मोदी इजरायली संसद (क्नेसेट) को भी संबोधित करेंगे. वह इजरायली संसद में स्पीच देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे. इसके अलावा वह भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे.

पीएम मोदी का यह दूसरा इजरायली दौरा है. वह 9 साल बाद इजरायल पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा होगी. साथ ही रक्षा और सुरक्षा, कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी.

 

 

 

Published at : 25 Feb 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
विश्व
इजरायल में PM मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने लगाया गले, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला
इजरायल में PM मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने लगाया गले, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला
विश्व
PM Modi Israel Visit Live Updates: इजरायल पहुंचे पीएम मोदी, नेतन्याहू ने किया गर्मजोशी से स्वागत, क्नेसेट में संबोधन के साथ रचेंगे इतिहास
Live: इजरायल पहुंचे पीएम मोदी, नेतन्याहू ने किया गर्मजोशी से स्वागत, क्नेसेट में संबोधन के साथ रचेंगे इतिहास
विश्व
इजरायल के साथ ये डील आसमान में बढ़ाएगी भारत की ताकत, भारतीय वायुसेना की बड़ी कमी होगी दूर
इजरायल के साथ ये डील आसमान में बढ़ाएगी भारत की ताकत, भारतीय वायुसेना की बड़ी कमी होगी दूर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की Romantic Musical फिल्म Delay, 2027 से पहले Release मुश्किल!
Operation Sindoor में मर जाते Pakistan PM Shehbaz Sharif! Trump ने कर दी पुष्टि! | ABPLIVE
PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
हेल्थ
Delhi NCR Air Pollution: मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget