Iran Earthquake: अमेरिकी मिसाइल के हमलों के बीच ईरान में भूकंप के झटके, 4.3 तीव्रता से कांपी धरती
Iran Earthquake Today: US-इजरायल के लगातार हमलों के बीच ईरान में एक और मुसीबत आ गई है. आज ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. यानी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के साथ कुदरत भी कहर बरपा रही है.
अमेरिका-इजरायल के हमलों और युद्ध के बीच ईरान में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, दक्षिणी ईरान के गेराश इलाके में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था. कुछ रिपोर्ट्स में तीव्रता 4.5 तक बताई गई है, लेकिन USGS की ऑफिशियल जानकारी 4.3 की है.
मिसाइल के हमलों के बीच भूकंप से फैली दहशत
ये झटके फारस प्रांत में महसूस हुए, जहां लोग पहले से ही युद्ध की वजह से तनाव में थे. धमाकों और बमबारी के बीच ये भूकंप आया, तो लोगों में खासी दहशत फैल गई. कई लोग घरों से बाहर निकल आए, कुछ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए. अभी तक किसी बड़े नुकसान, मौत या घायलों की कोई रिपोर्ट नहीं आई है. USGS ने कहा कि ये इलाका पहले से ही भूकंप वाला सेस्मिक एक्टिव जोन है, इसलिए ये नैचुरल टेक्टॉनिक एक्टिविटी लगती है.
सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट के उठे सवाल
सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि कहीं ये ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं? क्योंकि युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स और USGS ने इसे साफ किया कि 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट जैसा नहीं होता. टेस्ट में आमतौर पर ज्यादा तीव्रता और अलग पैटर्न होता है. ये इलाका ईरान में भूकंपों के लिए जाना जाता है, जहां साल में कई छोटे-मोटे झटके आते रहते हैं.
ईरान पर अमेरिका और कुदरत का डबल अटैक
ये घटना ऐसे समय आई है जब तेहरान में अमेरिका-इजरायल की एयरस्ट्राइक्स जारी है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी है और गल्फ देशों में ड्रोन-मिसाइल अटैक हो रहे हैं. कुल मौतों का आंकड़ा 1200 के पार हो चुका है. तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर हैं. अभी कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा, लेकिन युद्ध और प्राकृतिक आपदा का ये कॉम्बिनेशन हालात और खराब कर सकता है.
