टैरिफ वॉर के बाद पहली बार मिलेंगे PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, जानें कब और कहां होगी मुलाकात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस महीने के अंत में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मुलाकात हो सकती है. दरअसल, दोनों देशों के नेता आगामी आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) के इतर द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 26-27 अक्टूबर, 2025 को मलेशिया के दौरे पर जाने वाले हैं. वहीं, मलेशिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि करते हैं, तो यह पहला बहुपक्षीय मंच होगा, जहां वाशिंगटन की ओर से भारत पर 50 परसेंट का टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के नेता आमने-सामने होंगे.

अमेरिका का भारत से रिश्तों में तनाव

अमेरिका की ओर से भारत के सामानों पर 50 परसेंट टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है. भारत के साथ अमेरिका का तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया, जब ट्रंप ने नई दिल्ली को मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों, खासकर कच्चे तेल के आयात को लेकर निशाना बनाया.

रूसी तेल की खरीद को लेकर ट्रंप कर चुके हैं आलोचना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर बार-बार भारत की आलोचना कर चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने भारत को चेतावनी भी दी है कि इस तरह की खरीद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए मॉस्को पर दबाव डालने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को कमजोर करती है.

ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो ने की तीखी बयानबाजी

रूसी तेल आयात को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पिछले कुछ महीनों से ट्रंप के कई सहयोगियों ने भी भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की है, जिसमें पीटर नवारो का नाम भी शामिल है. नवारो ने भारत पर बयानबाजी करते हुए यहां तक कह दिया कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष मोदी का युद्ध है. इसके साथ ही उन्होंने भारत पर अपनी रिफाइनरियों के जरिए मुनाफाखोरी करने का भी आरोप लगाया और भारत को रूसी तेल का लॉन्ड्रोमैट करार दिया.

