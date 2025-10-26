पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी करने के दो संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा, क्रेन से भागते आए नजर

पेरिस के लूवर म्यूजियम से कीमती मुकुटों की चोरी के सिलसिले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. समाचार एजेंसी एएफपी ने रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को रात करीब 10 बजे (भारतीय समयानुसार, भोर सुबह 2 बजकर 30 मिनट) पेरिस-चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है.

सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह विदेश जाने वाले विमान में सवार होने वाला था. वहीं दूसरे आरोपी को कुछ समय बाद ही पेरिस से अरेस्ट कर लिया गया. बता दें कि दुनियाभर में चर्चित लूवर म्यूजियम में मुकुट रत्नों को देखने के लिए देश-विदेश से लोग पेरिस जाते हैं. इस म्यूजियम में पिछले रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया.

क्रेन की मदद से अंदर घुसे आरोपी

चोरों ने म्यूजियम के खुलने के समय क्रेन की मदद से ऊपर की मंजिल की खिड़की तोड़ दी और करीब 10.2 करोड़ डॉलर के आठ कीमती मुकुट चुरा लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर भाग निकले.

घटना को अंजाम देते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो लुटेरे कीमती मुकुट के गहने लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. डकैती के बाद दोनों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल भागने के लिए किया. पेरिस प्रोसेक्यूटर्स ने घटना की जांच का जिम्मा BRB की एक पुलिस यूनिट टीम को सौंपा, जो खासकर ऐसे हाई-प्रोफाइल डकैतियों वाले केस को हैंडल करती है.

फ्रांस की महारानी और रानियों का खास मुकुट

चोरी हुए इन आठ मुकुटों का इतिहास काफी पुराना है. जानकारी के अनुसार, ये मुकुट फ्रांस की रानियों और महारानियों के थे. फ़्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि इन रत्नों का 'अनमोल विरासत मूल्य' है. रिकनर ने कहा, 'विरासत की दृष्टि से ये अमूल्य हैं. हालांकि, इनकी कीमत का आकलन किया जा सकता है.'

पेरिस का लूवर म्यूजियम दुनिया का सबसे अधिक देखे जाने वाला म्यूजियम है, जहां हर रोज 30,000 से अधिक टूरिस्ट आते हैं. यहां प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां और पेंटिंग देखने को मिलते हैं. म्यूजियम में सबसे चर्चित मोनालिसा कलाकृति है, जो दुनियाभर में फेमस है. इसके अलावा वीनस डी मिलो और विंग्ड विक्ट्री ऑफ सैमोथ्रेस भी यहां मौजूद है.

