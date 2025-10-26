हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा

शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा

कुर्नूल में हुए बस हादसे को लेकर रविवार को आंध्र प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी कि बस जिस बाइक से टकराई थी, उस पर सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे. इस दुर्घटना में 19 बस यात्रियों की मौत हो गई थी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 26 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को पुष्टि की है कि बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने की घटना से जुड़ी मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे. इस दुर्घटना में 19 बस यात्रियों की मौत हो गई थी.

कुर्नूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में 24 अक्टूबर को मोटरसाइकिल एक स्लीपर बस के नीचे आ गयी थी. बस के टक्कर मारने से पहले ही मोटरसाइकिल एक अन्य हादसे का शिकार हुई थी. बस में कुल 44 यात्री सवार थे. टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे कुछ दूरी तक घिसटती रही, जिससे उसकी पेट्रोल की टंकी फट गई और आग लग गयी.

फोरेंसिक साक्ष्यों के इंतजार में थी पुलिस

कुर्नूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) कोया प्रवीण ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘फोरेंसिक जांच से अभी-अभी पुष्टि हुई है कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति (शिव शंकर और एरी स्वामी) नशे में थे.’ पुलिस को हालांकि पता था कि दोनों नशे की हालत में थे, लेकिन उसने इसकी पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि वह फोरेंसिक साक्ष्यों का इंतजार कर रही थी.

DIG ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) की रात बताया कि दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया था और स्वामी ने शराब पीने की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार, शिव शंकर देर रात करीब दो बजे लक्ष्मीपुरम गांव से स्वामी को तुग्गली गांव छोड़ने के लिए निकला था.

पेट्रोल पंप पर रुकने का एक वीडियो वायरल

कुर्नूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया कि रास्ते में दोनों देर रात दो बजकर 24 मिनट पर पेट्रोल भराने के लिए एक कार शोरूम के पास पेट्रोल पंप पर रुके थे. पेट्रोल पंप पर उनके रुकने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शंकर लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाते दिख रहा है.

पेट्रोल पंप से रवाना होने के कुछ ही देर बाद दोपहिया वाहन फिसल गया, जिससे शंकर दाहिनी ओर गिरकर डिवाइडर से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी राज्य में व्यापक पैमाने पर बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर फिसलन है.

घटना के बाद स्वामी भागा पैतृक गांव

पाटिल ने बताया कि स्वामी ने शंकर को सड़क के बीच से खींचकर उसकी जांच की और पाया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. पाटिल ने कहा, ‘जब वह मोटरसाइकिल को सड़क से हटाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी बस तेजी से आई और दो पहिया वाहन को कुचलते हुए कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई.’

लगातार दो दुर्घटनाएं होने और बस में भीषण आग लगने से स्वामी डर गया और अपने पैतृक गांव तुग्गली चला गया. बाद में पुलिस स्वामी को लेकर आई और इस भयावह दुर्घटना के महत्वपूर्ण विवरण का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की.

ये भी पढ़ें:- Bangladesh ISKCON: बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बंद करने की मांग! कट्टरपंथी संगठनों ने किया प्रदर्शन; क्या लगाए आरोप?

Published at : 26 Oct 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
Bus Accident Hyderabad Andhra Pradesh Kurnool
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज...', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी यादव
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज...', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी यादव
'सत्ता और कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज', चिराग पासवान के बारे में पूछे गए सवाल पर बोले तेजस्वी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
बॉलीवुड
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
Embed widget