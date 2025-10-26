शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा

आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को पुष्टि की है कि बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने की घटना से जुड़ी मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे. इस दुर्घटना में 19 बस यात्रियों की मौत हो गई थी.

कुर्नूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में 24 अक्टूबर को मोटरसाइकिल एक स्लीपर बस के नीचे आ गयी थी. बस के टक्कर मारने से पहले ही मोटरसाइकिल एक अन्य हादसे का शिकार हुई थी. बस में कुल 44 यात्री सवार थे. टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे कुछ दूरी तक घिसटती रही, जिससे उसकी पेट्रोल की टंकी फट गई और आग लग गयी.

फोरेंसिक साक्ष्यों के इंतजार में थी पुलिस

कुर्नूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) कोया प्रवीण ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘फोरेंसिक जांच से अभी-अभी पुष्टि हुई है कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति (शिव शंकर और एरी स्वामी) नशे में थे.’ पुलिस को हालांकि पता था कि दोनों नशे की हालत में थे, लेकिन उसने इसकी पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि वह फोरेंसिक साक्ष्यों का इंतजार कर रही थी.

DIG ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) की रात बताया कि दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया था और स्वामी ने शराब पीने की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार, शिव शंकर देर रात करीब दो बजे लक्ष्मीपुरम गांव से स्वामी को तुग्गली गांव छोड़ने के लिए निकला था.

पेट्रोल पंप पर रुकने का एक वीडियो वायरल

कुर्नूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने बताया कि रास्ते में दोनों देर रात दो बजकर 24 मिनट पर पेट्रोल भराने के लिए एक कार शोरूम के पास पेट्रोल पंप पर रुके थे. पेट्रोल पंप पर उनके रुकने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शंकर लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाते दिख रहा है.

पेट्रोल पंप से रवाना होने के कुछ ही देर बाद दोपहिया वाहन फिसल गया, जिससे शंकर दाहिनी ओर गिरकर डिवाइडर से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी राज्य में व्यापक पैमाने पर बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर फिसलन है.

घटना के बाद स्वामी भागा पैतृक गांव

पाटिल ने बताया कि स्वामी ने शंकर को सड़क के बीच से खींचकर उसकी जांच की और पाया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. पाटिल ने कहा, ‘जब वह मोटरसाइकिल को सड़क से हटाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी बस तेजी से आई और दो पहिया वाहन को कुचलते हुए कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई.’

लगातार दो दुर्घटनाएं होने और बस में भीषण आग लगने से स्वामी डर गया और अपने पैतृक गांव तुग्गली चला गया. बाद में पुलिस स्वामी को लेकर आई और इस भयावह दुर्घटना के महत्वपूर्ण विवरण का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की.

