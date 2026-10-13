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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपनामा में फिर भूकंप के झटकों से कांप उठी धरती, 6.1 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई तीव्रता

पनामा में फिर भूकंप के झटकों से कांप उठी धरती, 6.1 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई तीव्रता

पनामा में एक बार फिर से भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए गए. इस बार रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता दर्ज की गई. इसकी वजह से आपातकाल घोषित कर दिया गया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 13 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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मध्य अमेरिकी देश पनामा में दो शक्‍तिशाली भूकंप के तीन द‍िन बाद मंगलवार (13 अक्टूबर) सुबह एक बार फ‍िर लोगों ने जबरदस्‍त भूकंप के झटके महसूस क‍िए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता र‍िक्‍टर स्‍केल पर 6.1 दर्ज की गई. इसका केंद्र भी जमीन से 10 क‍िलोमीटर की गहराई पर दर्ज क‍िया गया.

पनामा में लगातार भूकंप के झटकों से दहशत बनी हुई है. मंगलवार तड़के भारतीय समयानुसार 4:50 बजे पनामा के लोगों ने एक और शक्‍त‍िशाली भूकंप का सामना क‍िया. एक बार फ‍िर भूकंप ने सड़कों, इमारतों को न‍ुकसान पहुंचाया. सुबह-सुबह झटके महसूस होते ही लोग खुले स्‍थान की ओर भागे.

तीन द‍िन पहले ही शुक्रवार देर रात और शन‍िवार तड़के ही पनामा ने दो जबरदस्‍त भूकंप के झटके महसूस क‍िए थे. 7.7 और 6.6 तीव्रता वाले इन झटकों के बाद से ही पनामा में दहशत का माहौल बना हुआ है.

जब पनामा में आया 7.7 की तीव्रता का भूकंप

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, शुक्रवार की सुबह पनामा के दक्षिणी छोर के पास 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे राजधानी में 100 मील से अधिक दूर तक इमारतें हिल गईं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. इसके बाद दिन में कई झटके आए और फिर 6.6 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप आया.

पनामा में घोषित हुआ आपातकाल

दो शक्‍त‍िशाली भूकंप के बाद पनामा के लोगों में दहशत रही. भूकंप का असर पनामा की राजधानी पनामा सिटी तक महसूस किया गया. भूकंप से कई इमारतों को नुकसान हुआ. लोगों के घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गईं. लोग डर के कारण घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. रात भर लोग खुले स्थानों पर खड़े रहे. दहशत के चलते लोगों में घरों के अंदर जाने की ह‍िम्‍मत नहीं हुई. लोग सुबह तक घरों के बाहर ही रहे और हालात की जानकारी का इंतजार करते रहे.

पनामा सरकार ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों को तेज करने तथा प्रभावित समुदायों की मदद के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया था.

इनपुट - आईएएनएस

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 13 Oct 2026 08:39 AM (IST)
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