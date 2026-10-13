मध्य अमेरिकी देश पनामा में दो शक्‍तिशाली भूकंप के तीन द‍िन बाद मंगलवार (13 अक्टूबर) सुबह एक बार फ‍िर लोगों ने जबरदस्‍त भूकंप के झटके महसूस क‍िए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता र‍िक्‍टर स्‍केल पर 6.1 दर्ज की गई. इसका केंद्र भी जमीन से 10 क‍िलोमीटर की गहराई पर दर्ज क‍िया गया.

पनामा में लगातार भूकंप के झटकों से दहशत बनी हुई है. मंगलवार तड़के भारतीय समयानुसार 4:50 बजे पनामा के लोगों ने एक और शक्‍त‍िशाली भूकंप का सामना क‍िया. एक बार फ‍िर भूकंप ने सड़कों, इमारतों को न‍ुकसान पहुंचाया. सुबह-सुबह झटके महसूस होते ही लोग खुले स्‍थान की ओर भागे.

तीन द‍िन पहले ही शुक्रवार देर रात और शन‍िवार तड़के ही पनामा ने दो जबरदस्‍त भूकंप के झटके महसूस क‍िए थे. 7.7 और 6.6 तीव्रता वाले इन झटकों के बाद से ही पनामा में दहशत का माहौल बना हुआ है.

जब पनामा में आया 7.7 की तीव्रता का भूकंप

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, शुक्रवार की सुबह पनामा के दक्षिणी छोर के पास 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे राजधानी में 100 मील से अधिक दूर तक इमारतें हिल गईं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. इसके बाद दिन में कई झटके आए और फिर 6.6 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप आया.

पनामा में घोषित हुआ आपातकाल

दो शक्‍त‍िशाली भूकंप के बाद पनामा के लोगों में दहशत रही. भूकंप का असर पनामा की राजधानी पनामा सिटी तक महसूस किया गया. भूकंप से कई इमारतों को नुकसान हुआ. लोगों के घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गईं. लोग डर के कारण घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. रात भर लोग खुले स्थानों पर खड़े रहे. दहशत के चलते लोगों में घरों के अंदर जाने की ह‍िम्‍मत नहीं हुई. लोग सुबह तक घरों के बाहर ही रहे और हालात की जानकारी का इंतजार करते रहे.

पनामा सरकार ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों को तेज करने तथा प्रभावित समुदायों की मदद के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया था.

इनपुट - आईएएनएस

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