जेन्सेन हुआंग दोबारा से Nvidia कंपनी के CEO बन गए हैं. इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेन्सेन हुआंग की एक AI-जनरेटेड तस्वीर शेयर की है. इसमें हुआंग Nvidia के झंडे के सामने एक लाल ब्रा पकड़े हुए जीत के अंदाज में दिख रहे हैं. इस एडिट की गई तस्वीर में Nvidia के CEO के चेहरे पर खून के छींटे दिख रहे हैं और उनके चारों ओर सीक्रेट सर्विस के एजेंट मौजूद हैं.

हुआंग से जुड़े मीम के आने से पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि Nvidia को बधाई. उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है. Nvidia ने सोमवार को जेन्सेन हुआंग को फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव (CEO) नियुक्त कर दिया. यह फैसला कंपनी के बोर्ड के साथ उनकी सीधी बातचीत के बाद लिया गया है. हुआंग ने 12 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था. उन पर एक महिला के साथ अफेयर का आरोप था, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन के लिए जासूसी करने का शक है.

We have brought President Trump's latest post to life. Jensen Huang is back after accomplishing Chinese mission. 😉🤣 https://t.co/2Fk8o5lZKh — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 23, 2026

AI निवेश पर निर्भर अमेरिकी अर्थव्यवस्था

जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट आई थी. AI निवेश पर निर्भर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. हालांकि, जेन्सेन हुआंग के दोबारा सीईओ बनने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल आया था. Nvidia के शेयरों में लगभग 35 फीसदी की तेजी आई, जबकि टेक-हैवी नैस्डैक इंडेक्स में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ये फैसला एकदम सही है.

उन्होंने अमेरिकी ब्रॉडकास्टर CNBC से कहा मैं इनसाइड तरीके से बोर्ड से बात कर रहा था और मुझे इस बारे में बहुत पक्का विश्वास था. कंपनी ने एक बयान में कहा कि कई दौर की बैठकों के बाद बोर्ड के डायरेक्टर हुआंग की नेतृत्व करने की क्षमता से संतुष्ट थे. इसके बाद बोर्ड ने सारे लोगों की सम्मति से हुआंग को तुरंत प्रभाव से प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड मेंबर के रूप में वापस लाने के लिए वोट किया.