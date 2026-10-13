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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल ने ईरान लगाया फोन, मोहसिन रेजाई से क्या हुई बात?

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल ने ईरान लगाया फोन, मोहसिन रेजाई से क्या हुई बात?

भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान से बातचीत की. उन्होंने एनएसए मोहसिन रेजाई से कई अहम मसलों पर चर्चा की.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 13 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने ईरान से बातचीत की. उन्होंने सोमवार ईरान के एनएसए मोहसिन रेजाई से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर फोन पर चर्चा की. इसको लेकर नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने जानकारी दी. भारत और ईरान के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन युद्ध की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ है. हालांकि हाल में हुई बातचीत मिडिल ईस्ट की स्थिति पर हुई है.

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने सोमवार शाम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की.

दूतावास ने लिखा, 'ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव डॉ. मोहसिन रेजाई ने आज शाम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी हितों और नवीनतम क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार साझा किए गए'

ब्रिक्स में भारत-ईरान के बीच कई गंभीर मुद्दों पर हुई थी बात

यह बातचीत ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फताली के उस बयान के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान तय हुए मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रहा है.

पिछले महीने पीएम मोदी और पेजेश्कियन की मुलाकात के बाद सहयोग से जुड़े मामलों में प्रगति के सवाल पर फताली ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया था कि ईरानी राष्ट्रपति ने इस पर तुरंत कार्रवाई की है.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी की याचिका में 14 खामियां, फीस में ₹220 की कमी... SC में सुनवाई पर लेटेस्ट अपडेट्स

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 13 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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