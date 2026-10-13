मिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल ने ईरान लगाया फोन, मोहसिन रेजाई से क्या हुई बात?

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने ईरान से बातचीत की. उन्होंने सोमवार ईरान के एनएसए मोहसिन रेजाई से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर फोन पर चर्चा की. इसको लेकर नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने जानकारी दी. भारत और ईरान के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन युद्ध की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ है. हालांकि हाल में हुई बातचीत मिडिल ईस्ट की स्थिति पर हुई है.

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने सोमवार शाम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की.

दूतावास ने लिखा, 'ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव डॉ. मोहसिन रेजाई ने आज शाम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी हितों और नवीनतम क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार साझा किए गए'

Dr. Mohsen Rezaei, Secretary of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran, held a telephone conversation this evening with Shri Ajit Doval, National Security Adviser of the Republic of India, during which they exchanged views on the latest regional and international developments and issues of mutual interest to the two countries. — Iran in India (@Iran_in_India) October 12, 2026

ब्रिक्स में भारत-ईरान के बीच कई गंभीर मुद्दों पर हुई थी बात

यह बातचीत ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फताली के उस बयान के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान तय हुए मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रहा है.

पिछले महीने पीएम मोदी और पेजेश्कियन की मुलाकात के बाद सहयोग से जुड़े मामलों में प्रगति के सवाल पर फताली ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया था कि ईरानी राष्ट्रपति ने इस पर तुरंत कार्रवाई की है.

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