पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट

पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट

गाजा प्लान के खिलाफ तहरीक-ए-लब्बैक ने इस्लामाबाद कूच करने का ऐलान किया था, वहां जाकर TLP कार्यकर्ता US दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन शहबाज सरकार ने उन्हें जाने से रोक दिया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 13 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जबसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को समर्थन दिया है, तब से उन्हें अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) ने इसको लेकर इस्लामाबाद तक मार्च निकालने की चेतावनी दी थी. संगठन के कार्यकर्ता बीती रात मुरीदके में ठहरे हुए थे, इसी दौरान पाकिस्तान के रेंजर्स ने नरसंहार मचाया, जिसमें तहरीक-ए-लब्बैक के 280 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है.  

तहरीक-ए-लब्बैक की लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च को रोकने के लिए मुरीदके में तड़के सुबह तीन से लेकर नौ बजे तक पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया. प्रदर्शनकारियो पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के मंच को आग के हवाले कर दिया. संगठन का दावा की पुलिस की गोलीबारी में उसके 280 कार्यकर्ताओं की जान चली गई, जबकि 1900 से ज्यादा घायल हैं. इतना ही नहीं पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग के बाद मंच के आसपास बिखरी हुई लाशें भी दिखाई दे रही हैं. 

2 दिनों से मुरीदके में रुके थे कार्यकर्ता

बता दें कि तहरीक-ए-लब्बैक ने बीते शुक्रवार को लाहौर से इस्लामाबाद तक के लिए मार्च निकालना शुरू किया था, जोकि बीते दो दिनों से मुरीदके में रुका हुआ था. लब्बैक के अमीर मौलाना साद हुसैन रिजवी और शहबाज सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन बीती रात करीब 11 बजे साद हुसैन रिजवी ने ऐलान किया था कि बातचीत फेल हो गई और वो सरकार की बात नहीं मानेंगे. साद ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के साथ इस्लामाबाद की ओर बढ़ेंगे.

तड़के तीन बजे PAK रेंजर्स ने मचाया नरसंहार

मौलाना साद हुसैन रिजवी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान सरकार हड़बड़ा गई और आनन-फानन में उन्हें किसी भी तरह इस्लामाबाद में न घुसने से रोकने की योजना बनाई. भारतीय समयानुसार तड़के 3 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया. कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पहले स्मोक ग्रेनेड फेंके गए और फिर अंधाधुंध फायरिंग की. मुरीदके में नरसंहार मचाने के बाद पुलिस ने मौलाना साद हुसैन रिजवी समेत टीएलपी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 13 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
TLP Asim Munir SHEHBAZ SHARIF PAKISTAN NEWS
और पढ़ें
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

