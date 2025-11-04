अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान और चीन परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. ट्रंप के इस दावे के बाद दुनिया में हलचल तेज हो गई है. ट्रंप के बयान के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है. पाक ने कहा कि हम पहले ऐसे देश नहीं है, जिसने परमाणु परीक्षण की फिर से शुरुआत की है.

'सीबीएस न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ''पाकिस्तान पहला देश नहीं है, जिसने न्यूक्लियर टेस्ट की फिर से शुरुआत की है. पाक से पहले कुछ और देशों ने परमाणु परीक्षण किया है.'' अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बाद भारत के पास भी शक्ति-प्रदर्शन का मौका है.

रूस-चीन और पाकिस्तान को लेकर क्या बोले ट्रंप

ट्रंप ने रविवार को रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को परमाणु हथियार परीक्षण करने वाले देश बताया. उन्होंने कहा, ''रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है.''

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा था कि रूस ने पोसाइडन परमाणु-सक्षम ‘सुपर टॉरपीडो’ का परीक्षण किया है. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''दूसरे देश परीक्षण करते हैं और हम परीक्षण नहीं करते. हमें परीक्षण करना ही होगा. रूस ने भी कुछ दिन पहले धमकी दी थी जब उसने कहा था कि वे कुछ अलग स्तर के परीक्षण करने वाले हैं.''

पाकिस्तान ने कब किया था पहला परमाणु परीक्षण

दुनिया के नक्शे पर कुल नौ ऐसे देश हैं जो कि परमाणु संपन्न हैं. भारत और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हैं. पाकिस्तान ने मई 1998 में पहला परमाणु परीक्षण किया था. एनटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अभी तक कुल छह परमाणु परीक्षण कर चुका है. उसके पास 170 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है.