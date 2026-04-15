एक तरफ पीएम शहबाज चले भीख मांगने सऊदी, दूसरी तरफ क्यों पाकिस्तान सरकार ने जनता से मांगी माफी

मिडिल ईस्ट संकट का असर पाकिस्तान में गंभीर रूप से देखने को मिल रहा है. एक तरफ PAK पीएम शहबाज शरीफ ईरान-अमेरिका टेंशन के बीच खुद को पीस मेकर की भूमिका में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अपने देश की आम जनता को आम सुविधा तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं. पाकिस्तान की सरकार ने आधिकारिक रूप से 2.25 घंटे की बिजली कटौती का ऐलान कर रखा है. इस बीच शहबाज शरीफ बुधवार (15 अप्रैल 2026) को सऊदी अरब, कतर और तुर्किए की आधिकारिक यात्राओं पर रवाना हुए.

पाकिस्तान सरकार ने जनता से मांगी माफी

पाकिस्तान सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को बयान जारी कर कहा कि हर रोज पूरे देश में 2.25 घंटे की बिजली कटौती होगी. मंत्रालय के अनुसार बिजली प्रोडक्शन में कमी और महंगे ईंधनों के इस्तेमाल में कमी लाने की वजह से ये निर्णय लिया गया है. बिजली उपभोक्ताओं से किए गए वादे से ज्यादा लोड शेडिंग के लिए बुधवार (15 अप्रैल 2026) को शहबाज सरकार ने पाकिस्तान की जनता से माफी मांगी है.

कर्ज मांगने सऊदी निकले शहबाज शरीफ

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांगा है. यूएई का पैसा लौटाने के लिए शहबाज शरीफ कर्ज मांगने के लिए सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं. सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तीन अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया है. इसी के साथ मौजूदा पांच अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज के रीपेमेंट की मियाद भी और तीन साल के लिए बढ़ा दी है.

तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई. वहीं अब पाकिस्तान में ही दूसरे दौर की वार्ता होने की बात कही जा रही है और इसके लिए पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है. इस बीच अमेरिकी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल बुधवार को तेहरान पहुंचा. यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को सुलझाने के इस्लामाबाद के प्रयासों का हिस्सा है. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक आसिम मुनीर उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं.

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