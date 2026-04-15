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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran War: अमेरिकी संदेश लेकर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान, US-ईरान 2.0 वार्ता पर जल्द निकलेगा रास्ता?

Iran War: अमेरिकी संदेश लेकर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान, US-ईरान 2.0 वार्ता पर जल्द निकलेगा रास्ता?

US Iran War: पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में तेहरान पहुंचा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता की योजना भी बना सकता है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Apr 2026 08:13 PM (IST)
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US Iran War: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को अमेरिका का संदेश पहुंचाने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंचे हैं. इस दौरान तेहरान पहुंचा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता की योजना भी बना सकता है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 15 Apr 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Iran War US Iran War
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