सुबह-सुबह दहला पाकिस्तान! पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स के पास जोरदार धमाके, सुनाई दी तेज आवाज

पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार सुबह अर्धसैनिक बल (FC) के मुख्यालय पर कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेर लिया. वहीं, पेशावर के कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्होंने FC मुख्यालय की तरफ से बम धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी है. फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच चल रही है.