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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसमंदर में भारत का दबदबा! 15 भारतीयों के लिए ढाल बनी नौसेना, हॉर्मुज से सुरक्षित निकाला तेल टैंकर

समंदर में भारत का दबदबा! 15 भारतीयों के लिए ढाल बनी नौसेना, हॉर्मुज से सुरक्षित निकाला तेल टैंकर

US Iran Strait of Hormuz: भारतीय नौसेना ने 'ओमेगा ट्रेडर' नाम के कच्चे तेल के टैंकर को सुरक्षित रूप से उसके ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 08 Jul 2026 08:15 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से चल रहा युद्ध शांत होता नजर आ रहा था, लेकिन अब युद्ध को फिर से हवा लग गई है. ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो जहाजों पर अटैक कर दिया था. इसके बाद अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया और करारा जवाब दिया. इस बीच भारतीय नौसेना का दबदबा दिखा है. उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित एक तेल टैंकर को पार करवा दिया है. 

भारतीय नौसेना ने 'ओमेगा ट्रेडर' नाम के कच्चे तेल के टैंकर को सुरक्षित रूप से उसके ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की. इस टैंकर पर 15 भारतीय चालक दल (क्रू) के सदस्य सवार थे. नौसेना ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए टैंकर को सुरक्षित रास्ता दिलवाया, जिससे वह बिना किसी दिक्कत के अपनी यात्रा पूरी कर सके.

हॉर्मुज को लेकर भारतीय नौसेना ने क्या दी प्रतिक्रिया

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने कहा कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय नागरिकों, भारतीय हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है. हाल के क्षेत्रीय तनाव के बीच नौसेना हिंद महासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए है.

अमेरिका का ईरान को करारा जवाब

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है. अमेरिकी सैन्य कमान ने कहा है कि ईरान ने सीजफायर के नियमों का उल्लंघन किया है. यूएस ने ईरानी अटैक के बाद करारा जवाब देते हुए उसके डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया. अमेरिका ने बंदर अब्बास में कई जगह बम गिराए.

अमेरिकी वायुसेना के कम से कम 12 एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग विमान सैन्य गतिविधियों के लिए सक्रिय हैं. इनमें 4 KC-135R स्ट्रैटोटैंकर और 8 KC-46A पेगासस शामिल हैं. इसके अलावा अमेरिकी नौसेना का P-8A पोसाइडन समुद्री निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और टोही मिशनों के लिए भी उड़ान भर रहा है.

यह भी पढ़ें : लॉरेंस बिश्नोई गैंग की उल्टी गिनती शुरू! अमेरिका का ताबड़तोड़ एक्शन, 24 को किया गिरफ्तार

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 08 Jul 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
INDIA Strait Of Hormuz US Iran War IRAN
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