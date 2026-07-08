अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से चल रहा युद्ध शांत होता नजर आ रहा था, लेकिन अब युद्ध को फिर से हवा लग गई है. ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो जहाजों पर अटैक कर दिया था. इसके बाद अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया और करारा जवाब दिया. इस बीच भारतीय नौसेना का दबदबा दिखा है. उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित एक तेल टैंकर को पार करवा दिया है.

भारतीय नौसेना ने 'ओमेगा ट्रेडर' नाम के कच्चे तेल के टैंकर को सुरक्षित रूप से उसके ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की. इस टैंकर पर 15 भारतीय चालक दल (क्रू) के सदस्य सवार थे. नौसेना ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए टैंकर को सुरक्षित रास्ता दिलवाया, जिससे वह बिना किसी दिक्कत के अपनी यात्रा पूरी कर सके.

हॉर्मुज को लेकर भारतीय नौसेना ने क्या दी प्रतिक्रिया

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने कहा कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय नागरिकों, भारतीय हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है. हाल के क्षेत्रीय तनाव के बीच नौसेना हिंद महासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए है.

अमेरिका का ईरान को करारा जवाब

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है. अमेरिकी सैन्य कमान ने कहा है कि ईरान ने सीजफायर के नियमों का उल्लंघन किया है. यूएस ने ईरानी अटैक के बाद करारा जवाब देते हुए उसके डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया. अमेरिका ने बंदर अब्बास में कई जगह बम गिराए.

अमेरिकी वायुसेना के कम से कम 12 एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग विमान सैन्य गतिविधियों के लिए सक्रिय हैं. इनमें 4 KC-135R स्ट्रैटोटैंकर और 8 KC-46A पेगासस शामिल हैं. इसके अलावा अमेरिकी नौसेना का P-8A पोसाइडन समुद्री निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और टोही मिशनों के लिए भी उड़ान भर रहा है.

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