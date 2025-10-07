जाफर एक्सप्रेस पर फिर हुआ अटैक, बम धमाके से दहल उठा पाकिस्तान, बलूच आर्मी ने ली जिम्मेदारी

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से अटैक हुआ है. मंगलवार (7 अक्टूबर) को हुए बम धमाके की वजह से कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं कई डिब्बे भी पटरी से उतर गए हैं. बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. बलूच आर्मी ने पटरियों पर रिमोट कंट्रोल वाला आईईडी बम लगा रखा था. जाफर एक्सप्रेस पर इस साल हुआ यह तीसरा बड़ा हमला है.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस आईईडी ब्लास्ट की वजह से पटरी से उतर गई. इस दौरान कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया.

बलूच आर्मी ने पाक जवानों के मरने का किया दावा

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ''आज बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के फ्रीडम फाइडर्स ने सुल्तान कोट में जाफर एक्सप्रेस को आईईडी धमाके से निशाना बनाया. ट्रेन पर उस वक्त हमला किया गया जब उसमें पाकिस्तान के जवान सवार थे. धमाके की वजह से कई पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं. बलूच लिबरेशन आर्मी इस हमले की जिम्मेदारी लेती है और भविष्य में ऐसे आजादी के लिए ऐसे और ऑपरेशन को अंजाम देगी.''





इस साल जाफर एक्सप्रेस पर तीसरा बड़ा हमला

जाफर एक्सप्रेस पर इस साल अभी तक तीन बार बड़े अटैक हो चुके हैं. सबसे बड़ा हमला 11 मार्च को हुआ था, जब ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था. इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे. हालांकि बाद में सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में 33 आतंकियों को मार गिराया और 354 बंधकों को बचा लिया था. वहीं 10 अगस्त को मस्तुंग में आईईडी बम धमाके से छह डिब्बे पटरी से उतर गए थे. इस दौरान चार लोग घायल हुए थे. जून 2025 में सिंध के जैकोबाबाद जिले में एक और धमाके से जाफर एक्सप्रेस की चार बोगियां पटरी से उतर गई थीं. हालांकि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी.