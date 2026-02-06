पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए आत्मघाती धमाके में 31 लोगों की मौत हुई और 169 लोग घायल हैं. यह भीषण विस्फोट इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित खदीजातुल कुबरा मस्जिद-सह-इमामबाड़ा में हुआ. मस्जिद के एंट्री गेट पर रोके जाने के बाद आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले गोलीबारी की और फिर बम विस्फोट किया.

जब गेट पर रोका गया तो खुद को उड़ा लिया- प्रत्यक्षदर्शी

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद के मेन गेट के पास गार्ड ने आतंकी को रोका तो उसने गोलीबारी शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह नमाज पढ़ी जाने वाली जगह की ओर दौरा और खुद को उड़ा लिया. हमलावर ने खुद को उड़ाने के लिए इतने भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव पाकिस्तान के दौरे पर हैं. वह बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के दो दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे.

बम विस्फोट में अब तक 31 लोगों की मौत

जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि विस्फोट में कम से कम 31 लोग मारे गए और 169 अन्य घायल हो गए. फिलहाल किसी भी ग्रुप ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमलावर एक विदेशी नागरिक था और उसके संबंध ‘फितना अल ख्वाराजी’ से थे. यह शब्द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बचाव टीम और पुलिस हमले वाली जगह पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया.

पाकिस्तानी सेना ने इलाके को घेरा

सेना के जवानों और रेंजर्स ने इलाके को घेर लिया है और विस्फोट स्थल के आसपास सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और संसद में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस हमले की निंदा की है.

जरदारी ने कहा, ‘निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है.’ इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए अब्बास ने कहा कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना मानवता, धर्म और सामाजिक मूल्यों पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

इस्लामाबाद में ब्लास्ट के बाद इमरजेंसी

राजधानी के पॉलीक्लिनिक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमस) और सीडीए अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है.पीआईएमस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ईडी) के निर्देश पर अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है. एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य इमरजेंसी, ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया गया है. पाकिस्तानी मीडिटया ने इस्लामाबाद जिला प्रशासन के हवाले से बताया कि करीब 15 घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट किया गया है.

