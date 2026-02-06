पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित इमाम बारगाह (धार्मिक स्थल) में शुक्रवार (6 फरवरी 2026) को जबरदस्त धमाका हुआ. यह एक सुसाइड सुसाइड ब्लास्ट था, जिसमें करीब 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल हैं. मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है. यह ब्लास्ट ऐसे समय में हुआ है जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव पाकिस्तान दौरे पर हैं. वह गुरुवार (5 फरवरी 2026) को ही पाकिस्तान पहुंचे थे. जुमे की नमाज पढ़ने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ.

सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरा

जहां यह धमाका हुआ है, वह शिया मस्जिद बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है. पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, हालात को देखते हुए पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है. धमाके के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. जांच एजेंसी सबूत जुटाने में लगी कि विस्फोट कैसे और किन हालात में हुआ.

बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे

विस्फोट के बाद पुलिस और बचाव दल 1122 के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया. इस धमाके की टाइमिंग अहम है. दरअसल, पाकस्तानी सुरक्षाबल दावा कर रहे हैं कि वो सशस्त्र आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं. एक दिन पहले ही इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों और क्लीयरेंस ऑपरेशन्स में करीब 216 आतंकवादियों को मार गिराया है.

आत्मघाती हमलावर ने कैसे खुद को उड़ाया?

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद के एंट्री गेट पर रोके जाने के बाद आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले गोलीबारी की और फिर बम विस्फोट किया. मेन गेट के पास गार्ड ने आतंकी को रोका तो उसने गोली बारी शुरू कर दी. वह नमाज पढ़ी जाने वाली जगह की ओर दौरा और खुद को उड़ा लिया. आत्मघाती हमलावर ने इतने भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए.

