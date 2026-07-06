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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता आतंकिस्तान, पाकिस्तान के आर्थिक संकट से कई बड़े प्रोजेक्ट्स ठप

इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता आतंकिस्तान, पाकिस्तान के आर्थिक संकट से कई बड़े प्रोजेक्ट्स ठप

पाकिस्तान के अखबार,  द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, छह बड़ी परियोजनाओं को फिलहाल रोक दिया गया है. इनमें लेह एक्सप्रेसवे और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल शामिल हैं. इसके अलावा, मरी रोड सिग्नल-फ्री कॉरिडोर का काम भी अब दिसंबर 2027 से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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पाकिस्तान की खराब होती आर्थिक हालत का असर अब विकास कार्यों पर भी साफ दिखने लगा है. पंजाब प्रांत के रावलपिंडी डिवीजन में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं. विकास के लिए मिलने वाले बजट में भी भारी कटौती की गई है.

पाकिस्तान के अखबार,  द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, नए फिस्कल ईयर में रावलपिंडी डिवीजन की सभी सरकारी विकास एजेंसियों का बजट कम कर दिया गया है. रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, तलागंग और मरी के जिला विकास कार्यक्रमों में करीब 60 पर्सेंट तक कटौती हुई है.

क्या-क्या प्रोजेक्ट रुके?

रिपोर्ट के अनुसार, छह बड़ी परियोजनाओं को फिलहाल रोक दिया गया है. इनमें लेह एक्सप्रेसवे और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल शामिल हैं. ये दोनों परियोजनाएं पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद अहमद के क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती हैं.

इसके अलावा, मरी रोड सिग्नल-फ्री कॉरिडोर का काम भी अब दिसंबर 2027 से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है. रावलपिंडी में हर साल होने वाले जलभराव से निपटने के लिए बनाई गई भूमिगत सीवर टनल की योजना भी छोड़ दी गई है.

पानी की बड़ी योजना भी बंद

रावलपिंडी और इस्लामाबाद को लंबे समय तक पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया गाजी बरोटा वाटर प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इसकी लागत 17 अरब पाकिस्तानी रुपये से बढ़कर करीब 110 अरब रुपये हो गई थी.

सरकार ने मियावाकी पद्धति से लगाए जाने वाले शहरी जंगलों के विस्तार पर भी रोक लगा दी है. जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पिछले तीन साल में रावलपिंडी और आसपास के जिलों में इस तरह का कोई नया शहरी जंगल नहीं बनाया गया.

आगे क्या होगा?

अगर यह स्थिति पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी की है, जिसे देश का अहम प्रशासनिक और सैन्य केंद्र माना जाता है, तो दूसरे शहरों और इलाकों में विकास कार्यों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने विकास एजेंसियों को साफ कर दिया है कि इन परियोजनाओं पर काम तभी दोबारा शुरू होगा, जब विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से धन मिलेगा.

रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन तारिक मुर्तज़ा का कहना है कि उनके कार्यकाल में लेह एक्सप्रेसवे, सीवरेज टनल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के साथ फंड भी तय हो गया था. लेकिन सरकार बदलने के बाद इन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया.

ये भी पढ़ें: इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 06 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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Pakistan Economic Crisis PAKISTAN NEWS Pakistan Infrastructure Rawalpindi Development
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