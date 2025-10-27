हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!

मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!

1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने में मदद की थी. नया देश बनने के कई दशक बाद तक भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में सामान्य संबंध नहीं थे.

By : नीरज राजपूत | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 27 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

जिस पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के चलते बांग्लादेश ने भारत की मदद से स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, आज उसी बांग्लादेश के शासक पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर के साथ गलबहियां करने में जुटे हैं. न केवल इतना बल्कि भारत के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं.

ढाका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस से खास मुलाकात की. इस दौरान जनरल मिर्जा ने दोनों देशों को एक दूसरे को समर्थन करने का दम भरा. हालांकि, ये साफ नहीं है कि ये समर्थन किस तरह का है, लेकिन इसके सैन्य मायने निकाले जा रहे हैं. बता दें कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बाद जनरल मिर्जा पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं.

मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका 
भारत के लिए ये मुलाकात संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि यूनुस ने पाकिस्तानी कमांडर को एक पुस्तक भेंट की है. ‘आर्ट ऑफ ट्रम्फ’. उस बुक के कवर पर पेंटिंग है. हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि बांग्लादेश के नक्शे में उत्तर-पूर्व के राज्य दर्शाए गए हैं. खबर इस बात की भी है कि अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पाकिस्तानी कमांडर भारत के संवेदनशील चिकन-नेक (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) से सटे बांग्लादेशी सैन्य ठिकानों का दौरा कर सकता है. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद पाकिस्तान ने अब भारत की पूर्वी सीमा पर साजिश रचने की तैयारी की है. खास बात है कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ (2001-08) के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल ढाका के दौरे पर गया है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी करीब 
1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में नया देश बनाने में मदद की थी. नया देश बनने के कई दशक बाद तक भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में सामान्य संबंध नहीं रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष शेख हसीना के खिलाफ तख्तापलट होने और यूनुस के अंतरिम सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी करीब आ गए हैं. यूनुस सरकार को भारत-विरोधी माना जा रहा है. हाल के दिनों में युनूस समेत कई बांग्लादेशी अधिकारियों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उत्तर-पूर्वी राज्यों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं. 

दरअसल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में द्वितीय विश्वयुद्ध की कुछ हवाई पट्टियां हैं. इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने चीन, जापान के खिलाफ ऑपरेशन में किया था, लेकिन लंबे समय से ये हवाई पट्टियां बंद हैं.

बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग दे रही पाक आर्मी
हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार जमां ने भी चिकन नेक के करीब द्वितीय विश्वयुद्ध की पुरानी पड़ चुकी हवाई पट्टियों का दौरा किया. ऐसे में अटकलें इस बात कि लगाई जा रही हैं कि बांग्लादेश इन हवाई पट्टियों को एक बार फिर अमेरिका या फिर पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर रहा है. क्योंकि, बांग्लादेश की अंतरिम (युनूस) सरकार पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध बनाने में जुटी है. पिछले एक वर्ष से पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग दे रही है. वहीं, अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज के कमांडो की मौजूदगी भी बांग्लादेश में देखी गई है.

भारत की तरफ से पाकिस्तानी सैन्य कमांडर के बांग्लादेश दौरे को लेकर हालांकि कोई बयान सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने भारत के चिकन नेक के करीब बांग्लादेश की खिचड़ी को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी दी थी. सरमा ने कहा था कि बांग्लादेश की दो-दो चिकन नेक को तोड़ दिया जाएगा. सरमा का इशारा, बांग्लादेश के चटगांव (चतोग्राम) और रंगपुर इलाकों को लेकर था.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 27 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Pakistan INDIA Mohammad Yunus BANGLADESH
