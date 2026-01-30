आसमान के रास्ते जुड़े पाकिस्तान-बांग्लादेश, 14 साल बाद कराची पहुंची पहली फ्लाइट

Pakistan Bangladesh Direct Flight: पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में एक अहम कूटनीतिक और परिवहन संबंधी कदम के तहत 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है. गुरुवार रात ढाका से कराची के लिए पहली नॉन-स्टॉप फ्लाइट रवाना हुई, जिससे दोनों देशों के बीच सीधा एयर कनेक्टिविटी मार्ग बहाल हो गया है.

ढाका-कराची रूट पर 2012 के बाद पहली डायरेक्ट फ्लाइट

गुरुवार को बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइंस द्वारा संचालित पहली सीधी उड़ान कराची के जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, जहां उसका पारंपरिक जल-सलामी के साथ स्वागत किया गया. यह वर्ष 2012 के बाद ढाका-कराची मार्ग पर पहली डायरेक्ट फ्लाइट है.

ढाका में आयोजित उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वहीं कराची एयरपोर्ट पर भी इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, बांग्लादेश की एयरलाइंस को फिलहाल 30 मार्च तक इस रूट पर उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई है.

सप्ताह में दो दिन मिलेगी सेवा

नई व्यवस्था के तहत एयरलाइन सप्ताह में दो बार गुरुवार और शनिवार उड़ानें संचालित करेगी. ढाका से फ्लाइट रात 8 बजे रवाना होकर रात 11 बजे कराची पहुंचेगी. वहीं वापसी की उड़ान कराची से रात 12 बजे उड़ान भरकर सुबह 4:20 बजे ढाका पहुंचेगी.

अब तक दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को दुबई या दोहा जैसे अंतरराष्ट्रीय हब के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती थीं. सीधी उड़ान शुरू होने से न सिर्फ यात्रा समय कम होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और लोगों से लोगों के संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा.

रिश्तों में लौटती गर्माहट का संकेत

सीधी हवाई सेवा की बहाली ऐसे समय में हुई है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में धीरे-धीरे सुधार और गर्मजोशी देखने को मिल रही है. सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने वर्ष 2012 में सीधी उड़ानों को निलंबित कर दिया था. अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई सकारात्मकता दिखाई देने लगी है.

उच्चस्तरीय बातचीत के बाद मिली मंजूरी

ढाका-कराची डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर बातचीत पिछले वर्ष से चल रही थी. अगस्त 2025 में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका दौरे के दौरान इस योजना की औपचारिक घोषणा की गई थी. यह एक दशक से अधिक समय में दोनों देशों के बीच पहला उच्चस्तरीय राजनीतिक दौरा था, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने का काम किया.