हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकराची अग्निकांड में आरोपी 11 साल का नाबालिग, 72 लोगों की गई थी जान, चार्जशीट में हुआ खुलासा

कराची अग्निकांड में आरोपी 11 साल का नाबालिग, 72 लोगों की गई थी जान, चार्जशीट में हुआ खुलासा

मामला 17 जनवरी से जुड़ा है. यहां कराची के एमए जिन्ना रोक पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गुल प्लाजा में आगजनी की घटना हुई थी. इसमें 72 लोग मारे गए, 8 घायल हुए और 1,154 दुकानें जलकर खाक हो गईं थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Jul 2026 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

कराची में इसी साल जनवरी में बड़ा हादसा हुआ था. यहां गुल प्लाचा शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई थी. इसमें करीबन 72 लोगों की मौत हुई थी. अब इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है. चार्जशीट दाखिल करना, चौंकाने वाली बात नहीं है. चौंकाने वाली बात है कि इस चार्जशीट में 11 साल के लड़के को आरोपी बनाया गया है. 

जानकारी के मुताबिक, यह लड़का नाबालिग है. वह अपने पिता और शॉपिंग कॉम्प्लेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ इस घटना की मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. 

सभी 6 नामजद आरोपी फिलहाल फरार हैं

इस पूरे मामले में वकील अब्दुल रज्जाक गुज्जर ने कहा है कि 11 साल का नाबालिग लड़का अन्य नामजद आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करेगा. जिन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें नेमतुल्लाह, जो 11 साल के बच्चे के पिता हैं. दूसरा गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य तनवीर पास्ता, अमर इस्माइल, मुहम्मद रमजान और मुहम्मद अमीन शामिल हैं. हालांकि, सभी 6 आरोपी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति

17 जनवरी 2026 को हुई थी घटना

मामला 17 जनवरी से जुड़ा है. यहां कराची के एमए जिन्ना रोड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गुल प्लाजा में आगजनी की घटना हुई थी. इसमें 72 लोग मारे गए, 8 घायल हुए और 1,154 दुकानें जलकर खाक हो गईं थी. लगभग एक सप्ताह तक फायरब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही. कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसके मुताबिक, 11 साल के बच्चे का नाम हुजैफा है. वह अपने पिता की जगह उस दिन नकली फूलों की दुकान संभाल रहा था. तभी माचिस की तीलियों से खेलते समय आग लग गई. यह बातें चार्जशीट में दर्ज हैं. 

गवाहों ने अपने बयान में क्या बताया है? 

इस मामले में 42 गवाह कोर्ट में अपनी गवाही देंगे. गवाहों ने अपने बयानों में बताया है कि नेमतुल्लाह अक्सर अपने बेटे को दुकान पर अकेले छोड़ जाते थे. उस दिन भी यही हुआ. वहीं, एक आर्यन नाम के गवाह ने बताया कि उसने माचिस से हुजैफा को खेलते देखा. जिस वजह से यह घटनाक्रम हुआ. 

PoJK में पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन! 'हुक्मरानों हम तुम्हारी मौत हैं' के नारों से कांपा इस्लामाबाद

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
World News Karachi Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कराची अग्निकांड में आरोपी 11 साल का नाबालिग, 72 लोगों की गई थी जान, चार्जशीट में हुआ खुलासा
कराची अग्निकांड में आरोपी 11 साल का नाबालिग, 72 लोगों की गई थी जान, चार्जशीट में हुआ खुलासा
विश्व
ट्रंप को मार डालो...', खामेनेई के अंतिम संस्कार में भड़का ईरान समर्थकों का गुस्सा, अमेरिका के खिलाफ लगाए नारे
'ट्रंप को मार डालो', खामेनेई के अंतिम संस्कार में भड़का ईरान समर्थकों का गुस्सा, US के खिलाफ लगाए नारे
विश्व
333 किमी/घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा महातूफान 'बावी', अमेरिकी प्रशांत इलाकों भारी तबाही का अलर्ट, क्या है ये नई बला?
333 किमी/घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा महातूफान 'बावी', जानें क्या है ये बला और कहां मच सकती है तबाही
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Ram Mandir Daan Chori | Champat Rai: चंपत के इस्तीफे पर महामंथन से पहले ही भंग होगा Trust? | UP
Ram Mandir Theft: चढ़ावा चोरी और 'वो पांच' ! | Daan Chori | Champat Rai | Tinnu
Aamir Khan बोले, Gauri के साथ शुरू होगी जिंदगी की नई शुरुआत
Rakhi Sawant की Lock Upp 2 में एंट्री का बड़ा इशारा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
पंजाब
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक सब पिछड़े
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक पिछड़े
इंडिया
Sambit Patra WhatsApp Hack: 'अर्जेंट है पैसे भेज दो...', BJP सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हुआ हैक, ठग ने कई लोगों को किया मैसेज
'अर्जेंट है पैसे भेज दो...', BJP सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हुआ हैक, ठग ने कई लोगों को किया मैसेज
एग्रीकल्चर
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
शिक्षा
Heavy Rain Alert: मुंबई में सोमवार को स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद, BMC ने जारी किया आदेश
Heavy Rain Alert: मुंबई में सोमवार को स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद, BMC ने जारी किया आदेश
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget