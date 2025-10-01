हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?

आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?

Pakistan Air Force: पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर एयरस्ट्राइक कर दी है. उसने शिनवार और अचिन जिलों को निशाना बनाया है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 01 Oct 2025 07:57 AM (IST)
अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमला कर दिया है. उसने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत को निशाना बनाया है. पाक एयरफोर्स ने शिनवार और अचिन जिलों में एयरस्ट्राइक की है. अफगानिस्तान में बीते दो दिनों से इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद है. इसी वजह से अभी तक जानकारी बाहर नहीं आ सकी है.

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मंगलवार (30 सितंबर) को 12 जगहों पर हवाई हमला कर दिया. उसने अचिन और शिनवार समेत कई जगहों को निशाना बनाया है. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से इस मामले के लेकर अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. देश में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा है, इसी वजह से फोटो या वीडियो भी कहीं नहीं दिखा.

पाकिस्तान में बम धमाका

भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह सबक सिखा दिया था, लेकिन फिर भी वह शांति से नहीं बैठ पा रहा है. पाकिस्तान के क्वेटा में हाल ही में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई. दावा किया जा रहा है कि इस धमाके में सेना के भी कुछ जवान भी मारे गए हैं. पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉपर्स के हेडक्वार्टर के पास हुए बड़े फिदायीन हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं. पाक ने इस धमाके के बाद अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक कर दी.

अपडेट जारी है...

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 01 Oct 2025 07:54 AM (IST)
