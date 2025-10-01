अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमला कर दिया है. उसने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत को निशाना बनाया है. पाक एयरफोर्स ने शिनवार और अचिन जिलों में एयरस्ट्राइक की है. अफगानिस्तान में बीते दो दिनों से इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद है. इसी वजह से अभी तक जानकारी बाहर नहीं आ सकी है.

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मंगलवार (30 सितंबर) को 12 जगहों पर हवाई हमला कर दिया. उसने अचिन और शिनवार समेत कई जगहों को निशाना बनाया है. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से इस मामले के लेकर अभी तक किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. देश में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा है, इसी वजह से फोटो या वीडियो भी कहीं नहीं दिखा.

पाकिस्तान में बम धमाका

भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह सबक सिखा दिया था, लेकिन फिर भी वह शांति से नहीं बैठ पा रहा है. पाकिस्तान के क्वेटा में हाल ही में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई. दावा किया जा रहा है कि इस धमाके में सेना के भी कुछ जवान भी मारे गए हैं. पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉपर्स के हेडक्वार्टर के पास हुए बड़े फिदायीन हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं. पाक ने इस धमाके के बाद अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक कर दी.

