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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतेल अवीव की इमारतों से प्लेन टकराना चाहता था ओमानी को-पायलट, रिपोर्ट में खुलासा

तेल अवीव की इमारतों से प्लेन टकराना चाहता था ओमानी को-पायलट, रिपोर्ट में खुलासा

एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ओमानी को-पायलट की क्या प्लानिंग थी और वो इसे क्रैश करने वाला था. क्रैश की कोशिश विफल होने के बाद उसने बोइंग 737 के इंजन को बंद करने की कोशिश की होगी.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट को ओमानी को-पायलट ने क्रैश करने की कोशिश की थी मगर भारतीय पायलट स्मित माछर ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया था. कथित तौर पर स्मित माछर पर हमला करने के बाद ओमानी को-पायलट ने फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश की और उसे तेल अवीव में एक इमारत में फ्लाइट को दुर्घटनाग्रस्त करने की अपनी प्लानिंग की थी. ये प्लान विफल होने के बाद उसने बोइंग 737 के इंजन को बंद करने की कोशिश की होगी.

इटेलियन न्यूजपेपर कोरिएरे डेला सेरा की रिपोर्ट में 30 सितंबर को उड़ान की शुरुआत से ही उस समय मची अफरा-तफरी का मिनट-दर-मिनट बताया गया है, जब पायलट सुरक्षा जांच को मंजूरी दे देते थे और यात्री उड़ान में चढ़ना शुरू कर देते थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि को-पायलट के व्यवहार में कुछ भी संदिग्ध नहीं था, जिसकी पहचान 29 वर्षीय हम्माम अल-हम्मामी के रूप में की गई है, जिसके पिता ओमानी और मां सीरियाई हैं.

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स्मित माछर को मारने की कोशिश की
अल-हम्मामीने पहले कैप्टन माछर को कुल्हाड़ी से मारने के बाद योक का कंट्रोल लेकर प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की और फिर दोनों इंजनों को बंद करने का प्रयास किया. हालांकि, स्मित माछर एक बड़ी विमानन दुर्घटना को विफल करने में कामयाब रहें क्योंकि उसने बाकी क्रू मेंबर को विमान को सुरक्षित करने और स्थिति को कंट्रोल में लाने में मदद की.

ये थी प्लानिंग
रिपोर्ट में इजरायली खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि अल-हम्मामी ने पहले कैप्टन को मारने और फिर उड़ान का नियंत्रण लेने की योजना तैयार की थी, इसे तेल अवीव तक ले जाया जाएगा, जहां वह शहर की ऊंची इमारतों से टकराएगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने इतनी तेजी से कार्रवाई करने की योजना बनाई थी कि लड़ाकू विमानों के पास विमान से टकराने और उसे रोकने का समय नहीं होगा और न ही अधिकारियों के पास बातचीत शुरू करने का समय होगा.

फ्लाइट में क्या हुआ?
अल-हम्मामी, जिसका अतीत और कट्टरपंथी विचार अब जांच के दायरे में हैं, ने कथित तौर पर कॉकपिट के अंदर माछर पर आपातकालीन कुल्हाड़ी से हमला किया क्योंकि उसने जेट को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास किया था जिसमें 174 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे. हालांकि, गंभीर रूप से घायल भारतीय पायलट कॉकपिट के अंदर चालक दल और कुछ यात्रियों तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिन्होंने सह-पायलट पर काबू पाया और 30 सेकंड में लगभग 16,000 फीट नीचे गिरे विमान को स्थिर किया.

विमान को सऊदी अरब के ताबुक में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जहां से यात्रियों को तेल अवीव भेजा गया. अल-हम्मामी को सऊदी अधिकारी पूछताछ के लिए ले गए और बाद में उसे संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया जहां वह वर्तमान में रखा गया है.

ये भी पढ़ें: '10 अक्टूबर को कॉकरोच...', सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर क्या बोले सौरव दास

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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