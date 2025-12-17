प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान जाएंगे. ओमान पीएम मोदी के तीन देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव होगा, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर को जॉर्डन से हुई थी. पीएम मोदी की ओमान यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर हो रही है. दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भारत यात्रा की थी. इसी दौरान ओमान के सुल्तान की लग्जरी लाइफ की चर्चा भी हो रही है.

सुल्तान काबूस के बाद गद्दी के वारिस बने सुल्तान हैथम

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद एक बेहतरीन शासक हैं, जो पारंपरिक ओमानी संस्कृति को आधुनिक विलासिता के साथ जोड़कर जीवन जीते हैं. वह 11 जनवरी 2020 से ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं. उनके चचेरे भाई सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत के बाद वसीयत के मुताबिक वह सत्ता में आए.

सुल्तान हैथम का जन्म 11 अक्टूबर 1955 को मस्कट में हुआ था. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पेम्ब्रोक कॉलेज से पढ़ाई की और 1979 में विदेश सेवा कार्यक्रम से ग्रेजुएशन किया. अल सईद राजवंश 300 साल से ज्यादा समय से ओमान पर शासन कर रहा है. सुल्तान हैथम को पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित माना जाता है और वह कम सार्वजनिक दिखते हैं, लेकिन देश को मजबूत बनाने में सक्रिय हैं.

सुल्तान हैथम की सिर्फ एक पत्नी

सुल्तान की शादी अहाद बिन्त अब्दुल्ला से हुई है. अहाद को ओमान में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है. शाही परंपरा के मुताबिक सुल्तान की सिर्फ एक पत्नी है. उनके चार बच्चे दो बेटे और दो बेटियां हैं. सबसे बड़ा बेटा सैयद थेयाजिन बिन हैथम है, जिन्हें 2021 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था. थेयाजिन ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, संस्कृति, खेल और युवा मंत्री रह चुके हैं. उनकी शादी मेय्यान बिन्त शिहाब अल सईद से हुई है.

200 साल पुराने पैलेस में रहते सुल्तान

सुल्तान हैथम के पास ओमान में 6 बड़े और पारंपरिक डिजाइन वाले महल हैं. इनमें सबसे प्रमुख अल आलम पैलेस है, जो 200 साल पुराना है. यह अन्य शाही महलों से सादा है, लेकिन सोने और नीले रंग की दीवारों से सजा हुआ है. इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है.

16वीं शताब्दी के महल में रुकते शाही मेहमान

फ्लैग पैलेस को 1972 में शाही निवास के रूप में फिर से बनाया गया. यह सफेद रंग की भव्य इमारत है, जिसमें चमकदार संगमरमर की सतहें हैं. परिसर में अतिथि विला है, जहां स्विमिंग पूल, स्पा और सुंदर बागीचे हैं. पूरा महल 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली किलों मीरानी और जलाली से घिरा और सुरक्षित है. यहां ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स, नीदरलैंड की रानी जैसे बड़े मेहमान ठहर चुके हैं.

विदेशों में सुल्तान की कम से कम 9 संपत्तियां

विदेश में सुल्तान की संपत्तियों की कुल कीमत करीब 100 मिलियन डॉलर है. इनमें लंदन और दक्षिणी इंग्लैंड के घर शामिल हैं. एक है स्टैफोर्डशायर का 14 एकड़ का हसेलौर हाउस, जिसमें 7 बेडरूम हैं. मुख्य बेडरूम में 1785 की चिमनी और कोलंबियाई संगमरमर की डाइनिंग रूम चिमनी है.

दूसरी संपत्ति वॉनहैम मनोर है, जिसकी कीमत 35 मिलियन डॉलर है. इसे 1980 में खरीदा गया था, जिसमें 800 मीटर लंबी झील और हिरणों के लिए चारागाह हैं. पूर्व सुल्तान काबूस यहां साल में तीन दिन बिताते थे और झील-रास्तों के नवीनीकरण पर करीब 750,000 पाउंड खर्च किए थे.

155 मीटर लंबी यॉट और 7 सरकारी प्लेन

सुल्तान के पास शाही यॉट का बेड़ा है. सबसे बड़ी अल सैद यॉट है, जो 508 फीट (155 मीटर) लंबी है और क्रूज जहाज जैसी दिखती है. इसकी कीमत करीब 600 मिलियन डॉलर है. इसमें 26 केबिन, पूरी सुविधाओं वाला मेडिकल रूम (डेंटल रूम सहित), कई मीटिंग हॉल, प्राइवेट थियेटर और जकूजी है. यॉट के अंदर की सजावट ओमानी शैली की है, जिसमें ओमान के कारीगरों की कलाकृतियां लगी हैं. एक और यॉट अल सलामाह (या फुल्क अल सलामाह) है, जो सपोर्ट यॉट है.

विमानों में ओमान रॉयल फ्लाइट के 7 सरकारी प्लेन हैं. इनमें करीब 900 करोड़ रुपए वाले 3 बोइंग 747 जंबो जेट हैं, 2 एयरबस A320 और एक यूरोकॉप्टर EC225 हेलीकॉप्टर शामिल हैं. सुल्तान दुनिया की यात्राएं इन तीन प्राइवेट बोइंग 747 से करते हैं.

अरबी घोड़ों और रोलेक्स घड़ियों का शौक

ओमान के शाही अस्तबल में 1000 से ज्यादा अरबी घोड़े हैं. इसे 1974 में पूर्व सुल्तान काबूस ने शुरू किया था. इसका मुख्यालय सीब में है, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन में भी ब्रांचेज हैं. रॉयल कैवेलरी ने ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के प्लेटिनम जुबली समारोह में प्रदर्शन किया था.

सुल्तान रोलेक्स घड़ियां उपहार देने के लिए मशहूर हैं, जिन पर ओमान का शाही खंजर प्रतीक लगा होता है. पूर्व सुल्तान काबूस ने 2012 में महारानी एलिजाबेथ को 25 किलो सोने का राज्याभिषेक रथ का आर्टिफिशियल मॉडल उपहार दिया था.

तेल पर निर्भरता कम करने की पहल

अपार दौलत के बावजूद ओमान का शाही परिवार अन्य खाड़ी देशों (जैसे सऊदी अरब) के मुकाबले सादगी और संयम के लिए जाना जाता है. सुल्तान हैथम ने ओमान विजन 2040 शुरू किया, जो तेल पर निर्भरता कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस है. उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नए कानून लागू किए हैं. वह परंपरा और आधुनिकता का संतुलन रखते हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं.