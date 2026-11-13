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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS सीनेट की जांच के घेरे में Nvidia, जेन्सेन हुआंग की कमेटी के सामने होगी पेशी

US सीनेट की जांच के घेरे में Nvidia, जेन्सेन हुआंग की कमेटी के सामने होगी पेशी

Nvidia के AI चिप्स चीन पहुंचने के आरोपों के बीच अमेरिकी सीनेट ने जेन्सेन हुआंग और हॉवर्ड लटनिक को गवाही के लिए बुलाया है. जानें मेगास्पीड विवाद की पूरी कहानी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 11:00 AM (IST)
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अमेरिकी सीनेट बैंकिंग कमिटी ने वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से जवाब की मांग की है. यह कदम वाणिज्य विभाग की तरफ से एनवीडिया (Nvidia) के एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट की निगरानी को लेकर जताई गई चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है. यह मामला तब सामने आया है, जब कंपनी के सिंगापुर स्थित मेगास्पीड इंटरनेशनल की जांच और चीन के साथ इसके कथित संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इससे संवेदनशील अमेरिकी तकनीक की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

अमेरिकी सीनेटर टिम स्कॉट ने X पर एक पोस्ट में कहा कि हालिया रिपोर्टों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं. उन्होंने लटनिक और एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग, दोनों को कमिटी के सामने पेश होने के लिए कहा है. हालिया रिपोर्टों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील अमेरिकी तकनीक की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं. मैं मांग करता हूं कि एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक सीनेट बैंकिंग कमिटी के सामने आकर बयान दें. स्कॉट ने कहा, "अमेरिकी जनता को जवाब मिलने चाहिए."

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हुआंग पेश होने का अनुरोध

स्कॉट ने हुआंग से 3 दिसंबर 2026 को समिति के सामने स्वेच्छा से पेश होने का अनुरोध किया है. यह एक सार्वजनिक सुनवाई होगी, जिसमें एनवीडिया के सेमीकंडक्टर निर्यात और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों से जुड़ी रिपोर्टों की जांच की जाएगी. हुआंग को लिखे अपने लेटर में स्कॉट ने सीनेट के स्थायी नियमों और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट 2018 का हवाला देते हुए बताया कि निर्यात नियंत्रण के मामलों पर इस समिति का अधिकार क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि समिति को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की जांच करने, गवाही लेने और दस्तावेज हासिल करने का अधिकार है.

सीनेटर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर हुआंग स्वेच्छा से पेश नहीं होते हैं तो समिति उन्हें पेश होने के लिए मजबूर करने वाले कदम उठा सकती है. स्कॉट ने लिखा, "अगर आप स्वेच्छा से समिति के सामने पेश नहीं होते हैं तो समिति इस वैध और जरूरी निगरानी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने पास मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जिसमें सम्मन  जारी करना भी शामिल है।"

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Nov 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Jensen Huang CHINA NVIDIA
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