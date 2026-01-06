वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वहां तुरंत चुनाव नहीं कराए जाएंगे. अमेरिका का कहना है कि पहले देश को संभालना और हालात सुधारना जरूरी है, उसके बाद ही जनता को वोट देने का मौका मिल सकता है.

अमेरिकी ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अमेरिका में अदालत में पेश होने के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में अगले 30 दिनों के भीतर नए चुनाव नहीं होंगे.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की हालत बहुत खराब है और ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है. उन्होंने कहा, 'पहले हमें देश को ठीक करना होगा. लोग अभी वोट भी नहीं कर सकते.'

अमेरिकी ऑपरेशन में मादुरो की गिरफ्तारी

अमेरिका ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया. उन्हें अमेरिका लाकर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया. मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को-आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

वेनेजुएला के पुनर्निर्माण पर अमेरिका की योजना

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने पर काम कर रहा है. खासतौर पर देश के तेल क्षेत्र को फिर से शुरू करने की योजना है. इसमें अमेरिकी तेल कंपनियों की मदद ली जा सकती है और सरकार उन्हें खर्च की भरपाई करेगी. वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन गलत नीतियों, प्रतिबंधों और खराब ढांचे के कारण तेल उत्पादन बहुत कम हो गया है.

हम वेनेजुएला से युद्ध में नहीं हैं- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला से युद्ध नहीं कर रहा है. उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ड्रग तस्करों और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, न कि वेनेजुएला की जनता के खिलाफ. ट्रंप ने बताया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, व्हाइट हाउस अधिकारी स्टीफन मिलर और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वेनेजुएला से जुड़े मामलों को देखेंगे.

अंतरिम सरकार से अमेरिका की शर्तें

रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अंतरिम नेता डेल्सी रोड्रिगेज से कहा है कि उन्हें ड्रग तस्करी रोकनी होगी, अमेरिका विरोधी देशों के लोगों को बाहर निकालना होगा और अंत में स्वतंत्र चुनाव कराने होंगे.